新年開運香氛提案：Atelier Cologne 橘光祝福、MFK 馬年願景登場

記者曾怡嘉／台北報導

農曆新年將近，香氛品牌也紛紛以「好兆頭」為靈感，替節慶注入氣味祝福。從象徵吉祥圓滿的橘子，到寓意馬到成功的駿馬能量，今年新春香氛不只好聞，更把祝福化為日常儀式。

#Atelier Cologne

象徵吉祥與祝福的橘子，一直承載著對新年的美好期盼。Atelier Cologne 法國歐瓏今年以「Orange Paradise」為主題，將品牌一貫珍視的自然氣息與明亮情緒，轉化為迎接新年的香氣祝福。

新年企劃以「赤霞橘光淡香精」為核心，延續品牌對柑橘調的細膩詮釋，透過清新而溫暖的香氣，營造輕盈愉悅的節慶氛圍。同時，品牌攜手中國陶瓷藝術家潘望舒，將橘子的節慶意象延伸至禮盒設計，並推出 Orange Paradise 新年紅包袋與刮刮卡，讓香氛不只是氣味，也成為節慶祝福的一部分。

談及此次聯名合作，潘望舒分享，橘子是家家戶戶過節的應景象徵，代表祝福、圓滿與嶄新開始。她希望透過橘色與富有情感張力的視覺，將這份單純的喜悅具象化；同時也期待藝術能自然融入日常生活，陪伴人們以輕盈而溫暖的心情迎接新的一年。整體企劃從氣味到視覺，傳遞的是一種貼近日常、卻充滿儀式感的新年祝福。

#Maison Francis Kurkdjian

Maison Francis Kurkdjian 最新 2026 馬年形象篇章，將法式奢華香氣與東方新春寓意結合，把「馬到成功」的吉祥祝福注入香氛藝術之中。透過駿馬象徵的奔放熱情與不懈動力，寄託對新一年自我期許與前程似錦的願景。

本次形象主角為 Baccarat Rouge 540 水晶之燄香精。品牌表示，其多重珍稀香材層層堆疊，各自對應不同能量象徵，包含招財、招桃花、穩定能量與幸運等寓意；當四種主要香材結合，整體象徵著完整的「開運香」。搭配香水瓶身年節感十足的金紅配色，視覺與氣味相互呼應，宛如為新年開啟一場好運與機遇的香氛助攻。