一眼就心動！2026情人節彩妝香氛限定盤點

記者曾怡嘉／台北報導

情人節向來是美妝品牌最浪漫的舞台，今年從藝術感包裝到高訂語言延伸的香氛設計，各家紛紛用「一眼就心動」的限定外型，替愛情加溫。不論是送禮或自用，都多了一份值得收藏的理由。

#肌膚之鑰

▲肌膚之鑰 蝶語之愛系列。

肌膚之鑰在情人節推出限量「蝶語之愛」系列，特別邀請法國藝術家 Giselle Balosso-Bardin 操刀視覺設計。她擅長運用摺紙、剪裁與拼貼技巧，將蝴蝶翩然飛舞的意象化為柔美而夢幻的畫面，描繪出陽光灑落時、幻彩如雨般閃爍的瞬間，象徵愛降臨時內心悸動的片刻。

系列中包含「蝶語之愛水潤光采氣墊粉霜」，以品牌明星底妝為基礎，主打輕盈水感質地與自然潤亮妝效，讓底妝在貼膚之餘保有透亮光澤；同系列也推出兩款限量唇膏，經典款 #5 以溫柔玫紅色調詮釋愛的浪漫，而霧絨質地的 #111 則以低調裸粉展現細膩深情，為約會妝容添上一抹剛剛好的溫柔。

#Dior

▲MISS DIOR 親吻香膏限量外殼。

最能代表戀愛氣息的 MISS DIOR，則以高訂語言為親吻香膏帶來全新視覺篇章。此次推出三款《MISS DIOR 親吻香膏限量外殼》，以全幅立體粉彩塗鴉字體呈現，分別為「粉彩藍」、「寶寶粉」與「搶眼桃」，讓香氛不再只是氣味，而是一件可隨心搭配的隨身配件。親吻香膏本身採用無酒精基底，融合玫瑰蠟與玫瑰精油，膏體親膚滑順，並可搭配 MISS DIOR 四款經典氣息自由組合，讓使用者依心情選擇屬於自己的浪漫表情。

#LANCOME

▲LANCOME 絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026情人節絨粉桃心限定包裝。

蘭蔻則為情人節獻上「絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026情人節絨粉桃心限定包裝」，以柔霧質感包裹愛的兩種模樣。此次推出的兩款限定色選，包括經典烏木紅棕 #296，以及全新低飽和裸粉 #375，唇膏配方中傾注玫瑰複合精萃、神經醯胺與普拉絲鏈，主打長效保濕與修護，讓雙唇由內而外呈現豐盈柔嫩、低唇紋的細緻質感。