戀愛運不好，真的只是運氣差嗎？先反問自己這幾件事

▲▼戀愛運。（圖／翻攝自FB/tvN）

▲戀愛運絕非靠運氣，和你平常表現的態度大有關係。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人覺得自己「戀愛運不好」，是因為運氣不好，其實可能是我們在感情裡反覆踩著同樣的雷。與其求轉運，不如先反問自己平時的心態和作風，是不是正在默默把緣分越推越遠？

#你是真的想談戀愛，還是只是怕孤單？

不少人嘴上說想脫單，實際上只是不想一個人。當動機是填補空白，就很很容易在曖昧期過度投入，或在不適合的關係裡硬撐。這種狀態下吸引來的，往往也不是準備好的人。

#高牆式相處讓人不好靠近

「我慢熟」「我不想主動」很常被當成合理理由，但長期高牆式相處，會讓人感覺你不好靠近。戀愛不是自我保護競賽，當你從不示弱、不表達需求，對方其實不知道該怎麼靠近你。

▲▼戀愛運。（圖／翻攝自FB/tvN）

#你愛的是對方，還是想像出來的角色？

戀愛初期最容易陷入「投射式喜歡」，就是把對方的優點無限放大，但當相處久了，現實與想像出現落差，就開始冷掉，然後歸因為「又遇到錯的人」。問題不在於對方變了，而是期待從一開始就不合理。

#有伴卻不順，是不是一直在等對方改？

很多關係卡關，不是沒有愛，而是雙方都在等待對方先改變或讓步。但是若感情只剩忍耐，卻沒有調整與對話，再好的緣分也會被消耗成壓力。

▲▼戀愛運。（圖／翻攝自FB/tvN）

#把「不適合」誤會成「沒緣分」

頻繁遇到相似問題對象，通常不是命運安排，而是選擇模式沒變。當你總被同一種類型吸引，卻期待不同結果，戀愛運自然很難翻盤，這時候不如看清自己的感情慣性，比再認識一百個新對象更重要。

戀愛運, 感情盲點, 戀愛卡關, 戀愛心理, 感情問題

