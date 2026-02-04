3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗





▲3招快速排解「職場壓力」。（圖／達志示意圖）



記者鮑璿安／綜合報導

當職場中負面情緒悄然累積，很容易影響工作效率與人際關係。與其壓抑或忽視，不如試著用理性的方式消化、轉化，讓情緒不再成為職涯的絆腳石。以下整理三個有效消化工作負能量的重點，幫助你找回情緒平衡，重新聚焦當下。

1. 承認情緒，別硬撐

很多人習慣在工作上「撐住」，覺得發脾氣或流淚是不專業的表現，但其實情緒並不等於脆弱。承認自己感到委屈、壓力大或被低估，是自我照顧的第一步，可以透過書寫、語音記錄或和信任的人聊聊，讓情緒有出口，不在心中堆積成炸彈。

2. 從情緒中找到訊號

情緒其實是一種內在訊號，它可能是在提醒你某些界線被侵犯、努力沒被看見，或身心已經超過負荷。試著客觀回顧導致負面情緒的事件，問問自己：「我真正在意的是什麼？」、「我期待怎樣的改變？」。把焦點從「情緒本身」轉向「問題根源」，才能做出具體調整。

3. 建立專屬的放鬆儀式

壓力無法完全避免，但我們可以培養屬於自己的情緒排毒管道，像是下班後散步、運動、追劇或是靜心，甚至是設定「下班後不談工作的界線」，都是幫助大腦與情緒「關機」的方法。這些小儀式能讓你重新找回掌控感，避免讓職場情緒滲透到私生活中。