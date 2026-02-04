fb ig video search mobile ETtoday

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

>

生活,工作,職場,手機,日常,幸福, 。（圖／達志示意圖）

▲3招快速排解「職場壓力」。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

當職場中負面情緒悄然累積，很容易影響工作效率與人際關係。與其壓抑或忽視，不如試著用理性的方式消化、轉化，讓情緒不再成為職涯的絆腳石。以下整理三個有效消化工作負能量的重點，幫助你找回情緒平衡，重新聚焦當下。

1. 承認情緒，別硬撐

很多人習慣在工作上「撐住」，覺得發脾氣或流淚是不專業的表現，但其實情緒並不等於脆弱。承認自己感到委屈、壓力大或被低估，是自我照顧的第一步，可以透過書寫、語音記錄或和信任的人聊聊，讓情緒有出口，不在心中堆積成炸彈。

2. 從情緒中找到訊號

情緒其實是一種內在訊號，它可能是在提醒你某些界線被侵犯、努力沒被看見，或身心已經超過負荷。試著客觀回顧導致負面情緒的事件，問問自己：「我真正在意的是什麼？」、「我期待怎樣的改變？」。把焦點從「情緒本身」轉向「問題根源」，才能做出具體調整。

3. 建立專屬的放鬆儀式

壓力無法完全避免，但我們可以培養屬於自己的情緒排毒管道，像是下班後散步、運動、追劇或是靜心，甚至是設定「下班後不談工作的界線」，都是幫助大腦與情緒「關機」的方法。這些小儀式能讓你重新找回掌控感，避免讓職場情緒滲透到私生活中。

關鍵字：

職場情緒, 負能量, 情緒管理, 放鬆技巧, 壓力調節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗

一眼就心動！2026情人節彩妝香氛限定盤點 存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 新年開運香氛提案：Atelier Cologne 橘光祝福、MFK 馬年願景登場 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！ Swatch情人節錶附兩色鏡片賞面盤　看透愛情酸甜苦辣 韓團ENHYPEN即將來台！2／5全員現身Prada微風南山店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面