凱特王妃復古老花外套上身　參觀紡織廠小試縫紉身手

>

▲▼凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃王妃造訪位於西威爾斯的傳統羊毛織造廠，其服飾配色巧妙呼應了威爾斯旗幟。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

凱特王妃王妃每回亮相的服裝穿搭都有深意，3日她造訪位於西威爾斯的傳統羊毛織造廠Melin Tregwynt，她所穿的服飾配色巧妙呼應了威爾斯旗幟，特別是搶眼的外套出自專營古著服飾品牌Banana Orange Vintage，是1960年代威爾斯羊毛製成的復古幾何圖形大衣，別具意義。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃見到小狗立刻蹲下打招呼。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

為了與橘紅外套形成對比，凱特王妃內搭橄欖綠色的喀什米爾高領毛衣，以及「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）設計的同名品牌橄欖綠色Alina高腰喇叭長褲，形塑出修長的比例與輪廓，她巧搭自己一月生日的誕生石—石榴石耳環，洋溢活力氣息。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃到威爾斯被褥中心參觀。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

此次造訪西威爾斯，凱特王妃除了拜訪1841年營運至今的羊毛織造廠Melin Tregwynt，還前往Hiut Denim牛仔褲公司小試身手縫紉褲子，並到威爾斯被褥中心參觀。她長期高度重視英國紡織工業的發展，這份關注源於家族淵源，其父系祖先曾是里茲羊毛製造商與貿易商 William Lupton & Co的經營者。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃嘗試縫紉丹寧褲。（圖／翻攝hiutdenim IG）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

關於我們 |著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
