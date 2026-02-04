Jennie牛仔裝、裸唇造型超反差！現身Moncler雪地大秀讓人差點認不出

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie是名副其實的時尚寵兒，近期出席法國精品羽絨品牌Moncler Grenoble 2026秋冬系列大秀，遠赴美國科羅拉多州洛磯山脈的滑雪名鎮阿斯本。當天她以一身帥氣牛仔連身滑雪服亮相秀場，由於她鮮少以如此機能造型現身，也讓人直呼差點認不出來。

▲Jennie（金珍妮）以一身率性丹寧連身褲搭配復古雪靴現身 。（圖／品牌提供）

Jennie（金珍妮）以一身率性丹寧連身褲搭配復古雪靴現身，氣場全開，而髮型則以微捲綁髮、滑雪鏡進行結合，與過去甜美火辣風格不太一樣，引來網友們兩極評價。

Moncler Grenoble 本季系列以1950年代為靈感，融合美式西部風格與歐式山地文化，透過高機能材質與細節工藝重新演繹滑雪時尚。系列強調機能與設計並重，從手繪阿斯本地圖印花、流蘇滾邊設計，到溫暖羊毛皮革、蠟棉與立體刺繡等元素，呼應自然景觀與戶外運動的結合。走秀模特穿梭於冰封雪道上，展演象徵力量與靈動的服裝風格，從經典束腰外套、連身滑雪服到花卉刺繡細節，皆展現Moncler致敬過往、擁抱未來的山嶺精神。

同場加映

▲The North Face再度攜手 SKIMS帶來 2025 冬季聯名系列。（圖／品牌提供）

The North Face再度攜手 SKIMS帶來 2025 冬季聯名系列，此系列的靈感源自嚴峻雪地環境，卻以低飽和色調與俐落線條消弭戶外裝備的厚重感。The North Face 長年累積的滑雪與極寒裝備技術，結合 SKIMS 擅長的貼身剪裁與流線輪廓，讓羽絨外套、連身雪服與內搭單品在保暖、防風與防潑水機能之餘，更能自然貼合身形、隨動而行。從肩線、腰身到腿部比例的設計，都能看出對人體工學的細膩拿捏，即使在層層疊穿下，依舊保有俐落輪廓。

