星巴克達摩系列有夠可愛　還有鑰匙圈隨身助攻好運一整年

>

▲星巴克達摩系列。（圖／品牌提供）

▲星巴克達摩系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今日立春，為了迎接春季與新的一年，星巴克把自家的招牌熊寶寶 Bearista 變身成圓滾滾的「日本達摩」，不只馬克杯可愛到犯規，最讓人想全包的竟然是隨身的小吊飾跟手機掛繩，完全就是要把好運隨身帶著走，新的一年想要招財、求好運，就準備跟上這波！該系列將於 2／5 正式開賣。

▲星巴克達摩系列。（圖／品牌提供）

星巴克全新達摩開運系列品項包括馬克杯、隨行杯、手袋與隨身吊飾，甚至還有折疊環保袋、環保吸管等小物，達摩馬克杯的圓潤身形，光看就很療癒，無論是想求好運的「鴻運款」、但有發財寓意的黃色「財氣款」，以及守住滿滿好運的黑色「福氣款」，通通都讓人想秒收，還有粉嫩配色的吸管蓋冷水杯，拿在手上心情都變好了，單品售價 600 元至 1,750 元不等。

▲星巴克達摩系列。（圖／品牌提供）

除杯款外配件更是重點！因應春節祈福的氛圍，星巴克也推出達摩小熊鑰匙圈與現在最流行的手機掛繩，把熊寶寶達摩掛在身邊，感覺做什麼事都會順順利利。不管是毛茸茸的迷你熊寶寶，還是精緻的琺瑯掛飾，每一款都可愛到讓人選擇障礙發作。

▲星巴克達摩系列。（圖／品牌提供）

此外，結合實用與開運設計的福氣達摩小熊造型包、祝福達摩小熊提袋也都能讓人會心一笑，配件單品售價 600 元至 650 元不等。「達摩開運系列」預計在 2／5 於全台門市和線上門市同步上架。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

HOLA 新年企劃主打「台灣人熟悉的年節記憶」，攜手插畫家朱緹 dee chu，以復古童玩為靈感，打造一系列春節聯名家飾。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

dee chu 聯名系列將小豬撲滿、搖搖馬、劍玉、蝴蝶炮等童年記憶轉化為抱枕、斗方、紅包袋、吊飾與餐桌小物，設計中融入諧音與象徵意義，例如以小豬代表「財源滾滾」、搖搖馬呼應馬年「馬到成功」，讓祝福自然融入日常空間，而非僅一次性的年節裝飾。整體風格偏向溫暖復古，適合希望家中「年味濃一點、但又不想過度制式」的消費者。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

迎接農曆新年，HOLA 於即起至 2／11 推出春節檔期優惠，門市消費單筆滿 3,000 元即可獲得 300 元抵用券（官網與合營專櫃不適用）。針對高單價家具或大量採購族群，門市同步推出單筆消費滿 1 萬元現折 1,000 元，滿 5 萬元現折 6,000 元，滿 8 萬元現折 12,000 元。HOLA 官網與 APP 則推出單筆消費滿 2,000 元現折 300 元的優惠回饋。

星巴克, 達摩系列, 開運小物, Bearista, 馬克杯, 春季新品, 鑰匙圈, 伴手禮

