fb ig video search mobile ETtoday

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

>

星座。（圖／IG）

▲「臉皮最薄星座」，他們的堅強背後，其實藏著太多不能說的壓力。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人天生就難以開口求助，不是因為堅強，而是因為臉皮薄、不敢麻煩別人。即使身心俱疲，也只會默默撐下去，把痛苦吞進肚裡。以下盤點出三大「臉皮最薄星座」，他們的堅強背後，其實藏著太多不能說的壓力。

Top 3 處女座

看似完美主義又嚴以律己的他們，其實非常在意他人眼光，深怕自己哪裡做得不夠好會被責備，正因如此，處女座總是默默扛下所有責任，就算內心壓力爆表也不輕易開口喊累。臉皮薄讓他們難以表達脆弱，甚至覺得求助是一種無能，寧可自己撐也不願麻煩別人。

Top 2 巨蟹座

這個看似溫柔體貼的星座，其實內心極度敏感，常常一點小事就讓他們耿耿於懷，巨蟹座太在意別人的感受，也害怕自己的煩惱給人添麻煩，因此再累再苦也選擇報喜不報憂。他們擅長照顧他人，卻往往忽略自己的情緒，習慣把委屈藏在心底。

Top 1 雙魚座

感性又心思細膩的雙魚，面對衝突與不適應時，總是選擇逃避或壓抑，他們害怕對抗、怕被拒絕，臉皮薄到連「拜託幫我一下」這句話都很難開口。雙魚座不愛硬碰硬，更擅長以柔克剛，選擇默默承受的背後，是對人際和諧的極度依賴。

►最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

 

關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 雙魚座, 巨蟹座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡

「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈 UNIQLO春夏重點搶先看！輕盈高級剪裁　C系列話題墨鏡、拼接休閒鞋必收 寒假外食不失控！營養師整理「兒童飲食4要4不要」原則 3個日常隱形殺手！容易讓身體散發難聞異味 姆明提燈萌翻！85度C滿額送免排隊　無印良品紅包只送不賣 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面