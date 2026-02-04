混血神顏鄺玲玲化身火辣CK女神同款揭曉！Levi’s頂級藍標打造輕量絲質丹寧

記者鮑璿安／綜合報導

丹寧始終是衣櫥中不可或缺的經典單品，本季Calvin Klein 與 Levi’s 兩大品牌選擇從復古風格出發，重新定義現代女性的率性與剛柔並濟的穿衣態度。泰國人氣女星鄺玲玲穿上CK無鋼圈內衣搭配90年代丹寧，流露自然不造作的自信魅力；Levi’s 將最頂級丹寧布料化為極簡廓形，呈現出一種「穿得舒適也可以很有態度」的當代語言。





▲Calvin Klein 推出亞洲區全新內衣宣傳活動，邀請鄺玲玲演繹2026春季系列 。（圖／品牌提供）



Calvin Klein 推出亞洲區全新內衣宣傳活動，邀請鄺玲玲演繹2026春季系列，聚焦品牌經典的感官極簡主義。主打造型以 CK Graphic 無鋼圈內衣與低腰內褲搭配90年代風格丹寧恤衫與寬鬆丹寧褲，展現率性且自信的身形線條。另一組造型則以 Cherry Blossom 三角內衣與比基尼內褲為核心，結合花卉圖案與針刺丹寧，營造柔和卻不失張力的對比感，整體拍攝透過剪裁比例與材質混搭，突顯女性剛柔並濟的時尚態度。





▲Levi’s 推出 Blue Tab 藍標支線 2026 春夏系列，定位為品牌最頂級的丹寧產品線，主軸圍繞經典重構與高端工藝。（圖／品牌提供）

Levi’s 推出 Blue Tab 藍標支線 2026 春夏系列，定位為品牌最頂級的丹寧產品線，主軸圍繞經典重構與高端工藝。系列選用日製布料與頂級素材，並加入絲質與天絲混紡，打造輕量且具垂墜感的高級丹寧輪廓。男裝亮點包含解構版 501 丹寧褲、無結構式丹寧西裝與短版 Trucker 外套，展現寬鬆比例與當代氣息。女裝則以70年代 501 版型、拼接解構丹寧褲與極寬版水洗褲為主軸，結合細膩水洗與異材質拼接，復古基礎上導入現代剪裁，強調可隨時間養成的穿著質感。

