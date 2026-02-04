姆明提燈萌翻！85度C滿額送免排隊　無印良品紅包只送不賣

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節出門走春沾沾喜氣也是必要儀式感，為了迎接 2026 金馬年，85 度 C 與中台灣燈會合作，不用去現場人擠人排隊，買蛋糕咖啡滿額就能把超可愛的「姆明提燈」帶回家；MUJI 無印良品針對會員推出「只送不賣」的質感紅包袋，還有充滿溫度的手作體驗，快記下優惠讓你過年逛街順手拿好康。

▲85度C與台中燈會合作，消費滿額就送姆明提燈。（圖／業者提供）

2026 中台灣燈會找來芬蘭人氣 IP「姆明（Moomin）」助陣，可愛模樣讓人超想收藏。85 度C 宣布與台中燈會合作，從 2／9 起至 85 度 C 台中地區指定 49 間門市，單筆消費滿 200 元，就直接贈送一盞「騎鐵馬的姆明」小提燈，造型是姆明騎著腳踏車，呼應農曆馬年與台中自行車道意象，超級療癒！每店限量 200 個送完為止。此外大杯飲料杯身也同步換上姆明野餐的新裝，粉絲們千萬別錯過，手刀衝一波把它們帶回家吧！

主打日式簡約風格的 MUJI 無印良品，今年春節想讓大家感受滿滿的「人情味」，從 2／5 起至 2／16 期間，「MUJI passport」手機 APP 會員至全台門市消費，出示會員條碼就能免費兌換「金馬迎春紅包袋」，設計延續品牌一貫的文青質感，送人自用都很 OK。





想讓家裡多點年味的民眾，2／7 至 2／8 下午 3 點至 5 點在松高、美麗華、LaLaport 南港、台中、林口等 9 間大型門市，憑當日消費明細，還能領取職人現場揮毫的手寫春聯；2／14 至 2／15 期間下午 3 點至 4 點更有「彩繪木製小馬」手作坊，很適合爸媽帶著小朋友一起去畫出專屬的生肖擺飾，感受不一樣的年節氣氛。