fb ig video search mobile ETtoday

LA ONE春節禮盒藏米其林DNA　把「東山桂圓」變法式甜點

>

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 馬年春節，米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，今年大玩「法式台味」，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」，將象徵圓滿與貴人的台灣在地東山桂圓，結合法式經典金磚費南雪，以法式烘焙技藝演繹台灣風土。

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

「富桂費南雪禮盒」內含三種口味，全新「桂圓費南雪」專為農曆年開發，選用古法柴燒 6 天 5 夜的台南東山桂圓乾，透過長時間的煙燻帶出深邃飽滿的木質香氣，再融入法式焦化奶油的堅果香中，表層點綴脆口的核桃，取其諧音傳遞「富貴」與「馬年富貴來」的好兆頭。

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

LA ONE 也針對台灣人最熟悉的「鳳梨酥」進行全新演繹，推出「百香乳酪鳳梨酥」，靈感源自 2014 年米其林三星名廚 Pierre Gagnaire 客座時，其使用的百香果調味的醬汁，將此靈感運用於鳳梨酥中。內餡選用高雄大樹的友善耕作鳳梨與台灣百香果，外皮則揉入帕瑪森乳酪，讓傳統的鳳梨酥多了熱帶果香與優雅的起司鹹香。富桂費南雪 9 入禮盒售價 780 元；百香乳酪鳳梨酥 8 入禮盒，售價 570 元，現已開賣。

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供） ▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

義大利米蘭的百年甜點品牌 COVA，在台推出 2026 春節賀歲系列。今年度新品主打「中西合併」的創意概念，將東方傳統年節元素融入義式工藝，其中最具話題性的品項為台灣限定的「黑糖伯爵金栗年糕」讓人超好奇，並同步推出多款結合經典巧克力與奢華包裝的禮盒，以牡丹花與紅金色調設計，義式美學準備注入台灣春節帶來新味。

▲義大利米蘭的百年甜點品牌COVA，在台推出2026春節賀歲系列。（圖／品牌提供）

▲義大利米蘭的百年甜點品牌COVA，在台推出2026春節賀歲系列。（圖／品牌提供）

COVA 針對台灣春節推出「黑糖伯爵金栗年糕」，由品牌與義大利主廚共同研發，選用台灣在地黑糖為基底，融合伯爵茶細緻的紅茶香氣，內餡則包裹 100% 義大利產栗子。口感設計上強調層次分明、柔軟且不黏牙，試圖在傳統中式年糕的框架下，帶入義式甜點的細膩層次，黑糖伯爵金栗年糕禮盒，售價 1,480 元；黑糖年糕搭配 8 粒裝的品牌經典榛果巧克力，利用濃厚的可可堅果香氣呼應年糕的茶香與黑糖風味的「黑糖伯爵金栗年糕・經典榛果巧克力禮盒」，售價 2,280 元。

關鍵字：

LA ONE, 簡天才, 米其林綠星, 春節禮盒, 費南雪, 東山桂圓, 鳳梨酥, 伴手禮, 馬年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！ 3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗 星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙 6種「健康食物」吃過多有反效果　健康不成反變胖 一眼就心動！2026情人節彩妝香氛限定盤點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面