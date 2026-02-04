LA ONE春節禮盒藏米其林DNA　把「東山桂圓」變法式甜點

▲米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 馬年春節，米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，今年大玩「法式台味」，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」，將象徵圓滿與貴人的台灣在地東山桂圓，結合法式經典金磚費南雪，以法式烘焙技藝演繹台灣風土。

「富桂費南雪禮盒」內含三種口味，全新「桂圓費南雪」專為農曆年開發，選用古法柴燒 6 天 5 夜的台南東山桂圓乾，透過長時間的煙燻帶出深邃飽滿的木質香氣，再融入法式焦化奶油的堅果香中，表層點綴脆口的核桃，取其諧音傳遞「富貴」與「馬年富貴來」的好兆頭。

LA ONE 也針對台灣人最熟悉的「鳳梨酥」進行全新演繹，推出「百香乳酪鳳梨酥」，靈感源自 2014 年米其林三星名廚 Pierre Gagnaire 客座時，其使用的百香果調味的醬汁，將此靈感運用於鳳梨酥中。內餡選用高雄大樹的友善耕作鳳梨與台灣百香果，外皮則揉入帕瑪森乳酪，讓傳統的鳳梨酥多了熱帶果香與優雅的起司鹹香。富桂費南雪 9 入禮盒售價 780 元；百香乳酪鳳梨酥 8 入禮盒，售價 570 元，現已開賣。

義大利米蘭的百年甜點品牌 COVA，在台推出 2026 春節賀歲系列。今年度新品主打「中西合併」的創意概念，將東方傳統年節元素融入義式工藝，其中最具話題性的品項為台灣限定的「黑糖伯爵金栗年糕」讓人超好奇，並同步推出多款結合經典巧克力與奢華包裝的禮盒，以牡丹花與紅金色調設計，義式美學準備注入台灣春節帶來新味。

▲義大利米蘭的百年甜點品牌COVA，在台推出2026春節賀歲系列。（圖／品牌提供）

COVA 針對台灣春節推出「黑糖伯爵金栗年糕」，由品牌與義大利主廚共同研發，選用台灣在地黑糖為基底，融合伯爵茶細緻的紅茶香氣，內餡則包裹 100% 義大利產栗子。口感設計上強調層次分明、柔軟且不黏牙，試圖在傳統中式年糕的框架下，帶入義式甜點的細膩層次，黑糖伯爵金栗年糕禮盒，售價 1,480 元；黑糖年糕搭配 8 粒裝的品牌經典榛果巧克力，利用濃厚的可可堅果香氣呼應年糕的茶香與黑糖風味的「黑糖伯爵金栗年糕・經典榛果巧克力禮盒」，售價 2,280 元。