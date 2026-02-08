「濕敷化妝水」技巧公開！開架平價化妝水推薦　肌膚彈潤回穩更有感

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

「濕敷化妝水」可以說是懶人最愛的保養方式，簡單敷上化妝水，肌膚馬上快速補水潤澤，其實濕敷中搭配小技巧、馬上讓肌膚補水保濕度大增！這次帶來濕敷化妝水技巧及濕敷重點，另外加碼「平價化妝水、開架化妝水推薦」，就算下重本濕敷也不心疼。

濕敷前先擦上精華，效果馬上翻倍

濕敷前除了要先洗臉，也推薦先擦上化妝水及精華，多了這步驟可以再透過後續的化妝水濕敷、來幫助精華更加吸收！精華建議選擇純保濕或修護成分，減少肌膚負擔，透過後續濕敷的步驟加強吸收，讓保養效果最大化。另外濕敷化妝水時，一定要把化妝棉充分浸濕後再上臉濕敷，皮膚科醫生建議化妝水濕敷不要超過10分鐘，約3－5分鐘化妝棉就會漸漸乾掉，可以在濕敷的過程中不斷以噴霧補充濕度，讓化妝棉一直處於濕潤的狀態。

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲濕敷先擦上化妝水及精華。（圖／IG@celimax.korea）

化妝水濕敷注意「先敷後擦」，先整理角質

濕敷化妝水注意「先敷後擦」，先透過濕敷化妝水來軟化肌膚表層角質，敷完後再用化妝棉輕輕擦拭，抹去肌膚表面的多餘角質，特別是油肌、混合肌皮脂分泌較旺盛，一定要特別注意梳整角質的步驟，後續在擦上保養品都可以感受到肌膚吸收度更好、上妝也會更服貼。

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲先敷後擦，（圖／IG@celimax.korea）

加入2~3滴精油或保濕精華，濕敷效果更好

因為要在臉上停留較長時間，濕敷不建議選擇含酒精或酸類的化妝水，可能會造成肌膚不適或敏感，比起機能型化妝水，更建議選擇成分單純溫和的化妝水，像是含保濕或修護效果的化妝水都很適合濕敷，比較乾燥的膚質也可以在浸溼化妝水的時候，在每一片化妝棉上加入2－3滴精油或保濕精華，將化妝棉充分沾取均勻，讓濕敷有更好的保濕效果。

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲濕敷不建議選擇含酒精或酸類的化妝水。（圖／IG@abib.official）

高效保濕的「水乳濕敷法」！乾冷秋冬必學

擔心乳霜、保濕霜不夠力嗎？推薦這個韓妞秋冬愛用的「水乳濕敷法」！洗完臉後，用化妝棉沾化妝水輕輕擦拭肌表、讓肌膚濕潤，接著將化妝棉用化妝水完全浸濕並敷在臉上，接著在「化妝棉上」塗上一層保濕霜或乳霜，敷10分鐘後再將化妝棉翻面、繼續以沾著乳霜那面敷10分鐘，最後取下化妝棉，繼續輕輕按摩加強吸收即可。這個方法是個快速幫助肌膚補水的保養方法，很適合短期急救，肌膚會有水光感。

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲水乳濕敷法。（圖／IG@celimax.korea）

開架平價化妝水推薦：肌研 極潤金緻特濃保濕精華水

肌研化妝水系列皆主打溫和、低刺激，且無添加香料、色素、礦物油和酒精，添加獨家機能型乳酸菌發酵玻尿酸，結合史上最高8重玻尿酸配方，深入浸透肌底持續釋放水分，單擦或濕敷即刻潤澤乾燥粗糙的肌膚，同時強化肌膚屏障，為肌膚帶來卓越且持久的保濕力。

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲肌研 極潤金緻特濃保濕精華水，170ml／NT$550。（圖／肌研）

開架平價化妝水推薦：L'Oréal Paris 巴黎萊雅 活力緊緻積雪草修護奇蹟露

巴黎萊雅的積雪草化妝水網友口碑評價超高，含最高濃度積雪草精萃，針對肌膚老化及乾敏問題獲得修復及改善，用輕拍方式幫助肌膚保濕膨彈、也可以濕敷讓肌膚修護潤澤，呈現更透亮彈潤的肌膚狀態，還可以幫助肌膚回穩。

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲L'Oréal Paris 巴黎萊雅 活力緊緻積雪草修護奇蹟露，130ml／NT$849。（圖／L'Oréal Paris 巴黎萊雅）

開架平價化妝水推薦：DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水

運用全新第六代智慧型玻尿酸水循環科技，結合大、小分子玻尿酸，更升級添加微分子玻尿酸，親膚性大增，還有高高純度B3（菸鹼醯胺）及B5，能有效緩解泛紅、搔癢等敏感刺激，針對不同肌膚需求推出清爽型、經典型兩款，無酒精、無香精，敏弱肌也適用！

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型／經典型），150ml／NT$800。（圖／DR.WU）

開架平價化妝水推薦：理膚寶水 多容安舒緩保濕化妝水

被稱為敏感肌安心露的多容安化妝水，富含溫泉水配方，且添加2%菸鹼醯胺，幫助肌膚抵抗環境中的敏感因子，舒緩修復肌膚不適，無香精、防腐劑，不生粉刺配方，搭配濕敷更能帶來24小時持久保濕感，給予肌膚滿滿水分，可說是爛臉人救星！

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲理膚寶水 多容安舒緩保濕化妝水，400ml／NT$1,380。（圖／理膚寶水）

開架平價化妝水推薦：AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水

AHC玻尿酸機能水以不同大小分子組成的超能玻尿酸，一滴就能釋放10000億個玻尿酸分子，給予肌膚強效保濕，所有膚質都適用！額外添加維他命C和穀胱甘肽，讓肌膚不僅保濕潤澤，更要澎彈透亮，敷完後明顯可見的透出光澤！

▲化妝水 。（圖／翻攝自IG）

▲超能玻尿酸保濕肌亮機能水，100ml／NT$750。（圖／AHC ）

延伸閱讀

2026化妝水推薦25款｜專櫃經典熱賣＋Olive Young、寶雅平價必買化妝水一次看

2026精華水推薦25款！精華水怎麼用？和化妝水差別、使用順序解析一次搞懂

濕敷化妝水推薦Top25！成分怎麼挑＋濕敷地雷一次看，小心錯誤濕敷反變敏感！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

