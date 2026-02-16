迎財神擴香點起！可持續使用的香氛燭杯、擴香瓶絕美又實用

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著嗅覺逐漸被重視，香味能影響情緒、行為與氣場，尤其正逢過年期間，不少人都會希望新的一年能轉運，尤其是柑橘調類型的香氣，因給人清新、明亮的感覺，加上柑橘普遍都是金色系，給人一種能招財的意象，趁著新年度展開，不妨可以在居家或是辦公空間，使用柑橘調擴香，打造迎財運氣場。

＃STONEGLOW 自然元素能量香氛蠟、香氛燭杯

來自英國的STONEGLOW以低調簡約的風格，是不少人都超愛的小眾香氛品牌，自然元素系列充滿樸質氛圍，放在家裡也給人療癒感受，其中，「能量」香氣以苦橙搭配香菜展現出明亮清爽的綠意氣息，特別給人精神為之一振的氛圍，香氛燭杯可以直接點燃，香氛蠟能搭配簡約陶瓷香薰座，持續性賦予空間舒壓香氣。

＃Diptyque 室內擴香擺件

質感專家Diptyque不僅是在香氣廣受粉絲愛戴，其設計風格也充滿藝術氣息，其擴香瓶以經典的橢圓形標誌設計圓弧型的玻璃瓶身，可以任意填充自己喜歡的香氣，搭配擴香支來使用，不僅有不同大小對應居家空間坪數，還有專屬瓶蓋可以隨時掌控香氣擴散，可以說是極其專業的居家擴香單品。

＃VANA Hygge No.18實木款擴香儀＋香氛精油組

延續北歐風設計，VANA除了擁有眾多的擴香蠟燭之外，更推薦喜愛香氛的人入手實木款擴香儀，透過超音波震盪，可以將精油香氣擴散到整個空間之中，不需要用水或加熱就可以達到放鬆感受，其中推薦可以搭配光之季節的香氣，透過檸檬、迷迭香，能帶來朝氣氛圍。