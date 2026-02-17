fb ig video search mobile ETtoday

褪色也好看！8款2026日系「原生感棕髮色」＋適合膚色一次看

文／美人圈

2026最火的日系髮色就是原生感棕髮色！這類棕色系髮色不僅自然清新，還能呈現柔順光澤感，是追求低調又高級感的女孩必染款。原生感棕髮色褪色也好看、不發黃，無論布丁頭長出或退色，都能維持層次感與自然光澤。想跟上2026染髮潮流，這系列日系髮色推薦、褪色不發黃的原生感棕絕對是懶女孩、上班族與新手染髮者的安心首選！

日系「原生感棕髮色」爆紅！褪色也好看、不發黃

日系「原生感棕髮色」秋冬爆紅！今年最受歡迎的髮色就是低調又有質感的棕色系，無論是直髮、微捲還是層次髮，都能展現自然光澤感。這類髮色最大的優點是褪色也好看，不易偏黃，讓髮型即使不常整理也依舊有氛圍感。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲原生感棕髮色。（圖／IG@_ssuzy.b）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：原生咖啡

適合膚色：各種膚色

低調卻超有質感的「原生咖啡」是懶女孩必染範本！以深棕為基底，加上柔和咖啡色漸層，髮絲在陽光下散發自然光澤，像天生髮色般乾淨柔順。就算布丁頭長出來也能自然融合，褪色期依舊柔和，是日系髮色裡最百搭、好整理的選擇。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲原生咖啡髮色。（圖／IG@honki.may）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：摩卡橘棕

適合膚色：偏白極中性膚

「摩卡橘棕」是喜歡自然又想有顯白效果的女孩最愛色！米褐色打底結合柔和摩卡橘調，整體色澤溫暖透亮，有如被奶茶包圍的柔霧感。褪色後也不易發黃，維持光澤與柔順度，中長髮或短髮都能輕鬆駕馭。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲摩卡橘棕。（圖／IG@tsukieey）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：奶茶棕髮色

適合膚色：偏白、黃肌、中性膚

奶茶棕像在黑髮中注入一抹溫潤奶香，色調柔和又自然提亮膚色.隨著層次髮隨風飄動，光影間透出奶棕光澤，讓髮型更有空氣感。甜美卻不膩，低調又耐看，是不想太高調的日系女孩必收髮色。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲奶茶棕髮色。（圖／IG@_kanon_hair）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：冰透亞麻棕

適合膚色：白皙或偏冷調膚色

帶灰綠調的亞麻棕，像覆上一層薄霧，讓層次線條更清晰但不厚重.這種透明感髮色特別適合細軟塌髮，走在陽光下時散發淡淡冷調光澤，呈現空靈又輕盈的氛圍，是追求高級感日系髮色的首選。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲冰透亞麻棕。（圖／IG@_kanon_hair）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：焦糖蜂蜜挑染

適合膚色：偏白、黃肌、中性膚

不想整頭染淺色也沒問題！深色髮中加入焦糖與蜂蜜色挑染，隨著層次線條分布，光影變化自然，像日落餘暉般低調卻充滿細節感。褪色後仍保有柔和層次，不易發黃，是層次剪髮的絕佳搭配。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲焦糖蜂蜜挑染（圖／IG@honki.may）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：暖陽淺茶棕

適合膚色：偏白、黃肌

比金色柔和、比棕色亮眼的淺茶棕，瞬間放大層次感.髮絲帶暖陽般光澤，輕盈靈動，光線灑落時層次線條閃爍金色微光，如打了局部高光般俏皮又時尚。喜歡亮眼又不浮誇的女孩，這款日系髮色絕對必收！

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲暖陽淺茶棕（圖／IG@_ssuzy.b）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：黑茶棕

適合膚色：各種膚色

比純黑髮多了一層溫柔濾鏡，黑茶棕不沉重又有沈穩氣質。當層次線條在黑茶棕上展現時，光影若隱若現，讓整體造型乾淨俐落。低調又有高級感，特別適合學生或職場新鮮人，日常就能悄悄提升髮型質感。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲黑茶棕髮色。（圖／IG@yeovvun）

褪色不發黃「原生棕髮色」推薦：可可摩卡棕

適合膚色：各種膚色

摩卡棕就像可可牛奶般溫順耐看，光線下透出細緻深淺層次，剪裁線條更立體。層次髮絲自然散開時，帶來溫暖又知性的氛圍，不挑膚色，特別適合秋冬，搭配層次剪，低調卻滿滿質感。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲可可摩卡棕。（圖／IG@_kanon_hair）

延伸閱讀

褪色不發黃！8款「褪色好看」染髮顏色推薦＋適合膚色，免漂髮不傷髮、好顧色

褪色也好看！8款2026「褪色不發黃」亮棕髮色推薦＋適合膚色一次看

2026染髮顏色推薦！30款「顯白、不漂、遮白髮」最齊全髮色範本一次看！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 染髮, 髮色, 棕色髮

