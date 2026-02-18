張韶涵砸3000萬包色「錶王」　紅、藍、綠寶石錶各來一只

▲張韶涵於演唱會彩排時刻所戴的錶款樣樣精彩，此為PP Nautilus型號5711/113P-001鑲嵌祖母綠鉑金錶，13,236,000元。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG、PP官網）

記者陳雅韻／台北報導

歌手張韶涵近幾年事業重心移往大陸，演唱會走遍大江南北，一場接著一場，名錶也是一只換一只，每逢演唱會前夕的彩排就是她曬錶時刻，近期更是一連秀出「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列型號5711鉑金錶，且她豪氣「包色」，鑲嵌紅寶石、藍寶石與祖母綠的款式均入手，總值超過3000萬元。





▲張韶涵戴著PP Nautilus型號5711/111P-001鑲嵌藍寶石鉑金錶，8,229,000元。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG、PP官網）

PP Nautilus系列是頂級運動錶代名詞，炙手可熱的不鏽鋼款型號5711於2022年走入歷史，但鉑金錶從隱藏版正式登上官網，以錶圈鑲與時標鑲嵌梯形切割寶石的奢華樣貌現身，張韶涵大手筆包色戴上各鑲嵌紅寶石、藍寶石與祖母綠的型號5711鉑金錶，3款華麗錶均配有水平浮雕圖案的炭灰色漸層面盤，秒針色調與寶石顏色相呼應，當中身價最高為祖母綠腕錶，定價高達13,236,000元。





▲PP Nautilus型號5711/112P-001鑲嵌紅寶石鉑金錶也被張韶涵納入收藏，8,802,000元。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG、PP官網）

張韶涵不僅是PP粉絲，也收藏不少AP（Audemars Piguet，愛彼），曾佩戴價格逾11,700,000元的Royal Oak皇家橡樹系列飛行陀飛輪自動上鍊鑽錶，同樣以鉑金打造，錶圈鑲嵌長方形切割鑽石，搭配淺藍色太陽紋裝飾Tapisserie格紋面盤，是優雅貴氣的複雜功能錶款，也讓人見識她豐富的名錶收藏。





▲張韶涵也是AP愛好者，佩戴皇家橡樹系列飛行陀飛輪自動上鍊鑽錶，約11,700,000元起。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG、AP提供）