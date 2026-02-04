CASETiFY 蝴蝶結手機殼好夢幻　《凡爾賽玫瑰》快閃店經典回歸

▲CASETiFY推出閨蜜專屬日系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季與西洋情人節腳步逼近，近期也吹起一股濃濃的「夢幻少女風」，配件品牌 CASETiFY 推出全新的「閨蜜專屬日系列」，蝴蝶結立體手機殼設計，要讓閨蜜們一起換上粉嫩新裝招桃花；少女經典漫畫《凡爾賽玫瑰》，則將於 2／10 起新光三越台北南西店快閃店登場，滿足粉絲滿滿夢幻情懷。

CASETiFY 推出閨蜜專屬日系列，以軟糖般Ｑ彈材質製作的「立體澎澎手機殼」為主打，共有芭蕾粉與寶石紅兩色，前者搭配精緻的凹紋蝴蝶結，甜美度爆表，讓使用者輕鬆招桃花；後者則以奢華的浮雕蝴蝶結呈現，散發成熟魅力。

此外，配件加碼推出內建化妝鏡的「花朵澎澎吊飾」與超可愛的「櫻桃耳機收納包」，掛在包包上既實用又吸睛，完全是為了愛漂亮的好閨蜜們量身打造，讓大家在新的一年能一起換上「閨蜜裝」，桃花財運雙豐收。

讓資深少女們超期待的《凡爾賽玫瑰》快閃店，將於 2／10 至 3／22 期間華麗進駐新光三越台北南西店一館 9 樓。現場打造四大必拍打卡點，其中「紅白玫瑰合影牆」重現了奧斯卡與瑪麗皇后並肩而立的經典畫面，讓人一秒穿越回法國大革命的壯闊與浪漫。現場更集結了超過 70 款限定周邊，從實用的辦公室小物到居家擺飾應有盡有。

對於想收藏回憶的粉絲，現場周邊商品絕對會讓人選擇障礙，包括奧斯卡軍裝造型的「小滑鼠墊」，以及精緻角色鑰匙圈、定格經典場面的「原畫相框磁鐵」、上班族必備「吸水杯墊」、側背包與零錢包，售價 199元起至 550 元。業者表示，展覽期間只要消費並出示打卡畫面，還能免費兌換限量香氛明信片。