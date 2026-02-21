Threads網友大推「人生腮紅」！不挑膚色一抹顯嫩　Karina同款滿滿女友感

文／美人圈

Threads網友大推「人生腮紅」推薦！不只顯色自然、好暈染，還能依膚色提氣色，素顏或淡妝都能瞬間加分。本篇整理Threads網友狂推的人生腮紅推薦，從開架到專櫃、粉狀到膏狀一次收錄，無論是黃肌、白肌或偏冷暖膚色，都能找到最適合自己的那一顆。

NARS 炫色腮紅 #910 NEVER ENOUGH 蜜桃玫粉色

NARS的腮紅在美妝界也一直有著好口碑，粉質細膩、易推勻，妝感自然不顯毛孔，營造如同從肌底透出的健康光澤。今年情人節更推出全新7色，以花卉靈感喚起熱情與愉悅，從柔和粉色、蜜桃玫瑰展現甜美性感的溫柔氛圍色，到莓紫、覆盆莓與酒紅直擊更深層的悸動與渴望，搭配柔霧、細閃、緞光三種質地，打造日常好感紅暈。其中#910 NEVER ENOUGH蜜桃玫粉色更受到網友大推！溫柔的蜜桃粉紅氛圍色，日顯氣色必收，一抹打造原生粉嫩紅潤感。

▲NARS 炫色腮紅，NT$1,450。（圖／NARS 提供）

YSL 恆久完美透膚煙染腮紅 #06 玫瑰煙靄

YSL的皮革腮紅把一般粉狀腮紅常見的「卡粉、顯毛孔」問題通通解決，靠的就是品牌主打的乳霜粉體轉換科技。上臉時先有霜狀的柔滑與保濕感，推開後又會化成輕盈細緻的粉質，妝感乾淨、貼膚、不會顯紋路，層層疊加也不怕厚重。其中#06 靈感來自巴黎聖敘爾皮斯教堂，玫瑰色調帶點霧光氛圍，刷上後氣色立刻提升，日常或精緻妝都能完美駕馭。

▲YSL 恆久完美透膚煙染腮紅，NT$2,250。（圖／IG@blogger_nanal）

DIOR 迪奧 超完美雙色頰彩盤 #257 DIORIVIERA

DIOR的超完美雙色頰彩盤是結合霧面與打亮妝效的頰彩盤，質地柔軟滑順，打亮粉體帶有細緻的珍珠光澤，更能加強臉部輪廓立體度。其中#257 DIORIVIERA是一款玫瑰粉＋香檳金的組合，不管是兩邊混著用，或是只用玫瑰粉，都很適合上在眼下的位置，也可以在完妝後，使用香檳金點在眼頭、顴骨、鼻頭等位置，讓妝容更精緻。

▲DIOR 迪奧 超完美雙色頰彩盤，NT$2,100。（圖／DIOR）

倩碧 小花腮紅 #05 Nude Pop 奶油粉

倩碧的小花腮紅大家一定都不陌生！粉質細到像直接融在皮膚裡，帶著微微柔亮光澤，不只不顯毛孔、不卡粉，還靠著品牌的專利慢火烘焙技術，把液態轉為更服貼的粉體，讓顏色更持久，一整天都能保持乾淨漂亮。其中#05 奶油粉更是溫柔、清透，又能隨心加深亮度，輕輕刷上就像曬過太陽後自然泛紅的好氣色，怎麼上都好看。

▲倩碧 小花腮紅，NT$1,200。（圖／IG@cliniquetw）

GA 輕透亮絲柔聚光腮紅 #50

GA的輕透亮絲柔聚光腮紅#50，是偏粉嫩的色調中帶著金色的珠光細閃，不過GA這顆的亮粉再更細緻一點，上臉後個光澤會是偏光感的自然透亮裸膚妝效，且還添加了3D球型雲母粉體，能增加光線折射面積讓妝容更加透亮有光澤。這顆也是演員Sydney Sweeney的愛用腮紅之一！

▲GA 輕透亮絲柔聚光腮紅，NT$1,900。（圖／giorgioarmanibeauty／PTT @Ajfw）

CANMAKE 新巧麗腮紅組（愛心腮紅）#P02

CANMAKE的愛心腮紅，有著水晶氧氣感滿滿的緞光打亮腮紅。其中#P02特別適合膚色偏黃綠又不夠紅潤的橄欖肌，帶有淡淡偏光，讓膚色自然透亮、不顯髒。質地介於粉狀與霜狀之間，粉質細膩、不飛粉，上臉後服貼又能修飾毛孔，呈現輕盈柔焦的光澤妝效。不只上臉好看，也能當眼影使用，一盤多用CP值超高，搭配愛心波紋壓紋可愛度爆棚！

▲canmake 新巧麗腮紅，NT$275。（圖／IG@shabon_official／小紅書@閃光薯餅）

lilybyred 甜美心型腮紅膏 #06



lilybyred的甜美心型腮紅膏，質地水潤延展力極好，拍開後會轉成柔霧帶光的霜轉粉妝感，呈現細緻又低調的陶瓷柔光效果。上臉非常自然，不會卡粉、不顯紋路，像是從肌底透出的暖暖氣色。可愛的愛心外殼更是讓人看了就想收藏，許多網友甚至笑說「窮也要買一顆放著療癒心情」。其中#06 走清新珊瑚奶杏調，百搭、顯白又不挑膚色，是想打造偽素顏感的一顆必備色。

▲Lilybyred 甜美心型腮紅膏，NT$599。（圖／IG@lilybyred_official、lilybyred）

3CE 單色腮紅 #KINDA SHY

3CE單色腮紅#KINDA SHY ，相較其他偏暖的腮紅色號，這是整個系列中最偏冷調的一款，帶有柔和霧感的淡粉色，低飽和度讓上臉後自然透亮、不會過於突兀。特別推薦給夏型或冬型冷膚色族群，即使是冷橄欖肌也能輕鬆駕馭，打造出溫柔又不顯髒的氣色感。整體妝效清新自然，是想走日常清透妝容時的理想選擇。

▲3CE 單色腮紅，₩18,000（約NT$387）。（圖／3CE）

nuse 慕斯養膚腮紅液 #05清桃肉粉

nuse慕斯養膚腮紅液#05 清桃肉粉，帶有淡淡桃粉與奶感，低飽和設計不易顯髒，能自然提亮膚色、增加紅潤感。粉嫩調性搭配柔霧妝效，特別適合冷橄欖或中性偏黃膚色！且品牌與rom&nd同為韓國知名公司，主打溫和低敏配方，質地水潤不結塊、不卡紋，能輕鬆打造乾淨又無負擔的偽素顏好氣色！

▲nuse 慕斯養膚腮紅液，NT$600。（圖／IG@nuse.official）

AOU 愛心奶油腮紅霜 #01 hearty cheeks

由眾多當紅女星BLACKPINK、NewJeans、aespa等團體御用彩妝師趙恩菲Jo Eun Bee推出的彩妝品牌AOU，品牌以簡約粉嫩的風格、簡單好上手的概念展現，其中愛心奶油腮紅霜Soft Cream Blush尤其熱賣，彩妝師本人日前也親自公開Karina同款腮紅這是此款的#01 hearty cheeks色號，牛奶粉色在Karina臉上簡直嫩到不行，有著滿滿的女友感！

▲aou Soft Cream Blush，約NT$540。（圖／IG@aoucosmetics）

▲Karina使用#01 hearty cheeks之妝容照片。（圖／X@just_0411、IG @katarinabluu）

