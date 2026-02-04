櫻花妹瘋搶的心機系撩男櫻花香水！超可愛櫻花擴香石免費拿法公開

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著春季的降臨，粉紅色櫻花季也接連到來，可以說是一年中極其浪漫的時刻，因此，不少美妝品牌也以此情此景為靈感，打造出許多可愛療癒的小物，讓人直接把櫻花穿戴在身上，一同享受這個繽紛花海的季節。

＃Jo Malone 櫻花限量版香水，100ML、售價6150元

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Jo Malone每年的限量系列都會吸引大批粉絲收藏，尤其是春季的櫻花香氣，捕捉了春季乍暖還寒的清冷感，同時又帶有百花綻放的夢幻層次，是一款溫柔又帶一點點傲嬌的氣息，而且不會過於張揚的細膩花香，僅在靠近瞬間會讓人猝不及防的心跳漏一拍，難怪上市之後立刻狂吸櫻花妹瘋搶，可以說是最具有心機的偽體香神器，撩人於無形。

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

不只是櫻花香氣的香水，這次也同步推出居家擴香、髮香噴霧還有護手霜，限量登場喜歡的人絕對要手刀衝。針對即將到來的情人節Jo Malone也祭出贈禮活動，2／7至2／14至指定專門店現場消費櫻花限量版香水任一容量＋經典白瓶香水30ml，即享情人節限定包裝服務與「櫻花擴香石禮盒」；2／7至3／31於專門店消費櫻花限量版香水30ML或100ML，可獲贈「客製櫻花字母吊飾」。

＃嬌蘭 花冠粉櫻淡香水－琉晶珠櫻蜂印瓶，售價29500元

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嬌蘭季節性的限定蜂印瓶每每都讓人驚艷，2026年花冠粉櫻淡香水攜手逾百年水晶工藝傳承的施華洛世奇（Swarovski），將櫻花綻放的柔美結合水晶在光線下的耀眼光芒，設計出限量版的琉晶珠櫻蜂印瓶，瓶身中央點綴洋紅色澤的花瓣，瓶頸搭配同色系的流蘇，彷彿櫻花綻放在風中搖曳的美景，全台僅限量18瓶。

＃PAUL & JOE 粉紅櫻花限量保濕香氛噴霧，80ml、售價1100元

嬌蘭,Jo Malone,PAUL & JOE,櫻花,香水,香氛,情人節,限定。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

集結法式靈魂與日系甜美的PAUL & JOE在春季推出限量的粉紅櫻花限量保濕香氛噴霧，不僅包裝就是嫩透的淡粉紅色系，香氣之中透過櫻花、鈴蘭、木蘭與茉莉打造出柔和氛圍，整體香調輕柔不甜膩，一瓶就可以使用在全身，後續搭配身體乳、護手霜，或是當作定妝噴霧使用，超級百搭。

嬌蘭, Jo Malone, PAUL & JOE, 櫻花, 香水, 香氛, 情人節, 限定

