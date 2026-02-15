fb ig video search mobile ETtoday

2026「生日美甲」範本一次看！手繪蛋糕到仿油畫風　儀式感美甲成新潮流

>

文／美人圈

過生日除了精心挑選蛋糕、布置派對場地，「生日美甲」更是成為少女們的必備清單。不同於日常款式，生日美甲通常以蛋糕、蠟燭、彩帶、蝴蝶結為元素，搭配粉嫩色彩或是細緻珠飾，展現出獨一無二的紀念感。不只拍照出片吸睛，連指尖都帶著濃濃的慶生氛圍。

生日不只吹蠟燭！儀式感美甲成新潮流

隨著社群文化的發展，「生日」不單單是吃蛋糕和吹蠟燭，而是一種儀式感的展現。近年美甲成為其中的亮點，不僅能呼應生日主題，也能搭配服裝、派對氛圍，讓每張照片都更完整。尤其近兩年韓系、日系的手繪美甲大熱，將生日元素融入其中，更受到年輕族群的喜愛，成為慶生活動中不可或缺的小細節。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲將生日元素融入美甲。（圖／小紅書＠Aurora）

生日美甲範本1：手繪蛋糕

以粉嫩色系為主，搭配蛋糕、蠟燭與小動物插畫，童趣又甜美。這種風格不需要過多華麗裝飾，單靠細膩手繪就能展現可愛氛圍，適合喜歡清新又夢幻風格的壽星。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／小紅書@可也矣「KOYAI）

 
 
 
 
 

生日美甲範本2：數字日期

透明甲面上以黑色線條勾勒出日曆與蝴蝶結，搭配裸透底色，簡約卻富有巧思。這種款式特別適合喜歡極簡感的女生，將生日日期「戴在手上」，低調卻充滿紀念意義。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／小紅書＠lido.nail穿戴甲定制所）

 
 
 
 
 
 
 
 

生日美甲範本3：立體奶油蛋糕

立體奶油感的蛋糕、櫻桃和蠟燭堆疊在指尖，就像小型的生日甜品店搬到手上。這種風格立體感十足，適合派對當天拍照特別搶眼，但日常搭配也帶有俏皮童趣。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／小紅書＠MillyKuo）

 
 
 
 
 
 
 
 

生日美甲範本4：珍珠點綴

紅白為主的配色搭配蕾絲蝴蝶結、愛心和珍珠，展現出浪漫的「公主生日風」。這種款式華麗又優雅，特別適合喜歡夢幻氛圍的女生，讓生日當天更有小禮服般的精緻感。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／小紅書＠餅餅熊）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

生日美甲範本5：繽紛卡通手繪

飛天小女警「泡泡」、繽紛色彩、蛋糕和「HAPPY BIRTHDAY」字樣，讓指尖充滿歡樂童趣。就像將生日派對濃縮在甲面，充滿活力與趣味，適合活潑、喜歡熱鬧的壽星。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／小紅書＠吃大場就拉倒）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生日美甲範本6：INS油畫風

粉嫩藍紫色調搭配蝴蝶結、蛋糕與小熊，呈現出仿油畫的細膩筆觸。這種款式特別有藝術感，適合喜歡小眾氛圍的女生，不浮誇卻帶有優雅格調，拍照時特別吸睛。

▲生日美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／小紅書＠52hertz . Nail）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

