《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包神出來了　香奈兒出鏡率超高

說到近期呼聲最高的必追韓劇，由金宣虎搭擋高允貞的Netflix《愛情怎麼翻譯？》被不少劇迷推爆！除了浪漫劇情，飾演頂級女星車茂熙一角的高允貞更憑藉多變造型成為關注焦點，尤其是她每回搭配的包款，從LEMAIRE牛角包到香奈兒，每一款都成為熱門搶手貨。本篇就貼心幫大家整理《愛情怎麼翻譯？》中高允貞同款包，一起看看哪些款式讓人一眼就心動。

▲近期必追《愛情怎麼翻譯？》。（圖／Netflix）

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包

LEMAIRE CROISSANT 斜背包

第一集車茂熙和周浩鎮在日本江之島相遇時，身上看似低調卻極有辨識度的包款正是LEMAIRE經典代表作CROISSANT斜背包！柔軟皮革搭配新月輪廓，線條自然不造作，完美呼應角色內斂、敏感又帶點距離感的氣質。這款包不只好搭日常造型，也替整個畫面增添一種「剛剛好」的法式氛圍，也難怪一出場就成為劇中最被討論的同款單品之一。

▲LEMAIRE CROISSANT 斜背包。（圖／Netflix、LEMAIRE）

LEMAIRE CARTRIDGE SPORT BAG

車茂熙的包包品味真的很好！劇中另一款LEMAIRE CARTRIDGE SPORT BAG以圓潤馬鞍輪廓搭配極簡翻蓋設計，線條乾淨卻不無聊，黑色皮革低調耐看，不論搭配西裝外套、蕾絲上衣或牛仔褲都毫無違和，看似簡單卻能彰顯你的包品，車茂熙有眼光啊。

▲LEMAIRE CARTRIDGE SPORT BAG。（圖／Netflix、LEMAIRE）

CHANEL 三角鏈帶小包Clutches with Chain

高允貞在劇中上身最多的便是CHANEL ！像這款2024春夏系列推出的三角鏈帶小包一登場就瞬間抓住目光！俐落少見的三角包型結合經典菱格紋與雙C Logo，再搭配優雅的珍珠鏈帶，直接替整體造型大加分，即便容量只裝得下可愛也甘願獻上荷包呀。

▲CHANEL 三角鏈帶小包。（圖／Netflix、CHANEL）

▲高允貞劇中背香奈兒兒包款。（圖／截圖自《愛情怎麼翻譯？》）

CHANEL Gabrielle 黑色牛皮雙色金鍊後背包

車茂熙在加拿大與福士蒼汰約會便上身CHANEL Gabrielle黑色牛皮雙色金鍊後背包，柔軟小牛皮背起來很服貼，搭配經典菱格紋和金、銀雙色鍊條讓包款更有個性。後背包設計解放雙手，日常出門、旅行都超方便，怎麼搭都不違和，是那種一看就很耐背、也很有態度的包款。

▲CHANEL Gabrielle 黑色牛皮雙色金鍊後背包。（圖／IG@goyounjung、CHANEL）

CHANEL Flap Bag掀蓋手袋褐色拉菲草

這款來自CHANEL 2024春夏前導系列的Flap Bag掀蓋拉菲草手袋一看就很有夏日清爽氛圍！最大亮點是天然拉菲草材質，整體輕盈又有度假氛圍，搭配立體花朵拉菲草編織和招牌金屬皮穿鍊帶，甜中帶點高級感。奶茶色溫柔不搶戲，像車茂熙搭配香奈兒白色連身洋裝就很適合日常約會，低調但超有品味。

▲CHANEL Flap Bag掀蓋手袋褐色拉菲草。（圖／截圖自《愛情怎麼翻譯？》、CHANEL）

CHANEL Classic Flap

CHANEL Classic Flap經典口蓋包絕對是每個小香迷包櫃裡都該有的一顆收藏款！真的別再只盯著黑色，車茂熙在《愛情怎麼翻譯？》裡背的勃根地紅反而更有記憶點，不只時髦，還自帶氣場。那種低調又成熟的紅色，搭冬天的大衣、針織或洋裝都超加分，也難怪一出現就讓人印象深刻。

▲CHANEL Classic Flap 。（圖／IG@goyounjung、CHANEL）

AMI Paris Logo-Plaque 肩背包

不知道有沒有眼尖的粉絲發現車茂熙這一款AMI Paris Logo-Plaque肩背包！雖然她在劇中沒有實際背上身，但卻隱身在一幕她剛入住加拿大飯店的行李堆當中。低調俐落的包型，加上辨識度很高的AMI Logo金屬標牌，完全就是那種「不張揚但很有品味」的款式，跟車茂熙私下的日常感超搭。這種一閃而過的小細節，反而更讓人覺得劇組真的很會選包，也讓人忍不住想回去重刷找彩蛋。

▲AMI Paris Logo-Plaque肩背包。（圖／IG@c.woo_sung、AMI Paris）

Cartier Panthère C美洲豹迷你款手提包

在大結局車茂熙在選貨店挑經紀人禮物所揹的包就是來自Cartier Panthère C美洲豹迷你款手提包！最大亮點就是正中央那個C字金屬扣，靈感來自Cartier經典美洲豹元素，低調但一眼就知道不簡單。包型挺、線條俐落，迷你尺寸卻不會顯得可愛過頭，反而多了一點成熟與自信感，不管是手提還是搭配正式穿搭，都是那種安靜站在那裡就很有存在感的包款。

▲Cartier Panthère C美洲豹迷你款手提包。（圖／ 截圖自《愛情怎麼翻譯？》、Cartier）

