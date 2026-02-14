6間景觀餐廳推薦！擁有超高視野的浪漫美景　生日、約會就看這篇

文／MENU美食誌

情人節、約會想不到要去哪裡用餐？快將此篇收藏起來！

隨意鳥地方101觀景餐廳

台北市信義區

位於101大樓85樓的觀景餐廳，有著高空無敵的視野，環境帶有古典貴族的奢華感，餐點為套餐型式，推薦黑松露風味美國頂級肋眼牛排、經典麵包與奶油蟹肉。

▲黑松露風味美國頂級肋眼牛排。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

世貿名人坊

台北市信義區

裝潢沉穩典雅、簡約時尚，坐擁34樓挑高美景，主打精緻粵菜、港式點心等中式料理，推薦富哥招牌炒飯、名人坊蝦餃皇、片皮鴨、化皮乳豬和編織酥。

▲編織酥。（圖／資料擷取自美食客An An Yu）

INPARADISE饗饗新莊店

新北市新莊區

位於宏匯思源i-Tower 39樓，能眺望新莊城市街景，提供五十多種異國美食，甜點、茶飲、調酒，還有港式片鴨和鐵板料理，午餐、下午茶、晚餐皆採自助式形式。

▲INPARADISE饗饗新莊店。（圖／美食客小虎文提供）

捌伍添第 85TD

台北市信義區

座落於101大樓內的頂級中式料理餐廳，採用台灣在地的時令食材，呈現精緻粵菜和特色功夫料理，推薦化皮烤乳豬、捌伍脆皮雞、添第叉燒皇和瑤柱貴妃雞。

▲捌伍添第 85TD。（圖／美食客Fifi Ch提供）

The Ukai Taipei

台北市信義區

位於微風南山46樓，結合鐵板料理Ukai-tei以及割烹料理kappou ukai，以細膩的技法調理日本空運來台的精緻食材，餐點、氣氛、服務、景觀皆無可挑剔。

▲The Ukai Taipei。（圖／美食客Elaine Lin提供）

SEA TO SKY -Seafood & Bar

台北市信義區

S&W Taipei集團旗下品牌，被譽為信義區最美高空海鮮餐廳，推薦天使冷麵、虎蝦多士、廣島牡蠣塔可、日本F1菲力3oz、藍色巨大絲絨蛋糕和炭烤波士頓龍蝦。

▲SEA TO SKY -Seafood & Bar。（圖／美食客Ellen提供）



