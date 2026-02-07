fb ig video search mobile ETtoday

2026馬年限定精品香氛＋保養指南　把好運噴上身、養進肌膚裡

把好運噴上身、養進肌膚裡！2026馬年限定精品香氛＋小棕瓶新春紅運指南

▲馬年限定精品美妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

農曆新年，是重新設定狀態、迎接好運的關鍵時刻。2026馬年，象徵行動力、奔放與持續向前的能量，也成為香氛與保養世界最迷人的靈感來源。今年不只把好運「噴」上身，更要把紅潤與能量「養」進肌膚裡，四大重量級品牌從香氣到保養同步出招，為新一年鋪陳最完整的開運儀式。

Penhaligon’s 不只馬年限定包裝，隨身香氛禮盒一次到位

來自英國的Penhaligon’s，今年以獸首肖像系列中的《不期而遇的芬利》作為馬年主角，推出金紅色新春限定包裝。駿馬形象搭配閃耀鎏金細節，象徵奔馳、喜悅與嶄新開始，為新一年定調大膽而迷人的英倫風格。

香氣本身以開心果、紫羅蘭與皮革交織，前段溫潤堅果香氣中帶著綠意花香，隨後轉入皮革的野性深度，層次分明卻不失優雅收斂，是一款極具角色感、適合在新年轉換狀態時使用的代表作。

▲獸首肖像系列《不期而遇的芬利》淡香精。（圖／品牌提供）

除了馬年限定包裝外，潘海利根同步推出極具收藏與實用價值的《2026新年限定獸首肖像香氛隨身組》。雙香配置，讓香氣在不同場合自由切換：

《不期而遇的芬利淡香精》以皮革辛香展現自信與行動力；《望眼欲穿的公爵夫人淡香精》則以玫瑰結合柑橘氣息，細膩柔和、親近討喜。10ml×2的隨身容量，無論新春返鄉、旅行或日常補香，都能輕鬆攜帶，成為年節送禮的高完成度選擇。

▲Penhaligon’s 2026新年限定獸首肖像香氛隨身組10ml×2／3,195元。（圖／品牌提供）

▲新春期間亦同步推出多項限定禮贈，包含紅包袋、絲巾飾帶與幸運馬蹄鐵，讓香氣祝福延伸至生活細節。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛 馬上紅運，美力加乘，小棕瓶為熬夜肌守住好氣色

不只香氣要開運，肌膚狀態更不能掉線。夜間保養專家雅詩蘭黛於2026新春推出《特潤超導全方位修護露－馬上紅運限定版》，以「馬上紅運・美力加乘」為主題，為熬夜、疲倦肌膚注入紅潤發光能量。

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 馬上紅運限定版50ml / 4,450元。（圖／品牌提供）

作為全球NO.1修護精華，小棕瓶專為熬夜與疲老肌設計，蘊含獨家專利夜修護胜肽，於夜間高效啟動修護機制。新春限定紅運包裝，讓每日夜間保養不只是保養步驟，更成為迎接好運的儀式感。

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 馬上紅運限定版50ml／4,450元。又為新客限定活動和開運好禮！（圖／品牌提供）

同步推出新春限定好禮與會員活動，從紅包袋、精緻包裝到會員加贈明星商品，一次把紅運與美力帶回家。

Maison Francis Kurkdjian 法式奢華書寫「馬到成功」的香氛寓言

來自巴黎的 Maison Francis Kurkdjian（MFK），以馬年形象篇章將「馬到成功」寓意注入香氛藝術之中。核心主角 Baccarat Rouge 540水晶之燄，以藏紅花、大花茉莉、琥珀與龍涎香調層層堆疊，被賦予開運、桃花、穩定與幸運的象徵意涵。香氣濃郁卻從容，展現奔馳之中仍保有內在平衡的法式節奏。

▲MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄香精70ml／14,700元、淡香精70ml／10,300元。（圖／品牌提供）

金紅新春視覺中，雙馬交錯構築出力量與優雅並存的畫面，呼應香氣層次間的精準平衡，也為新一年寫下關於勇氣與好運的寓言。

▲MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄香精70ml／14,700元、淡香精70ml／10,300元。（圖／品牌提供）

CREED 皇室文化中的駿馬精神，化為「金駿迎春」新年限定

擁有皇室沙龍香氛背景的CREED，以「金駿迎春」新年限定包裝迎接農曆馬年。駿馬在英國皇室文化中象徵尊貴、紀律與傳承，也呼應品牌一貫對卓越工藝與前行精神的堅持。

新春主推經典之作「銀色山泉」，以阿爾卑斯山清泉為靈感，香檸檬與柑橘揭開明亮前調，茶香與臭氧香調營造高山冷冽透明感，檀香與麝香收尾，留下清晰而安定的氣息，成為象徵新年留白與重新啟動的香氣選擇。

▲CREED 銀色山泉100ml／11,800元、50ml／8,180元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

