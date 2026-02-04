「5個方法」讓你老得慢一些　千萬別低估「情緒穩定」影響力

▲情緒穩定的人會比較不容易老。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊湊繁忙，抗老保養年紀一直下修中，但是與其對抗老化，不如追求慢老，讓時間走得溫柔一點。真正的慢老，不追求短時間變年輕，而是透過日常累積，讓身體、肌膚與心態都維持在「不急速老化」的狀態。與其砸重本補救，不如把基本守則做到位，讓老化速度自然慢下來。

1.睡眠是最便宜有效地的抗老保養

再昂貴的保養品，都比不上穩定的睡眠。晚上11點到凌晨2點是修復關鍵期，若是長期熬夜會讓膠原蛋白流失、荷爾蒙失衡，老化自然加速。建議固定作息、睡前減少藍光刺激，讓身體有足夠時間修復。

2.吃得剛剛好，比少吃更重要

慢老不是節食，而是穩定血糖。建議日常飲食以高蛋白、好脂肪、植化素為主，例如魚類、豆製品、深色蔬菜、堅果。避免精製糖與過度加工食品，因為「糖化」會讓肌膚鬆垮、暗沉，從內而外加速老化。

3.保養遵循Less is more

過度去角質、頻繁換產品，反而讓肌膚老得更快。慢老保養的關鍵在於：清潔溫和、保濕到位、防曬確實。白天一定防曬，晚上做好修護，讓肌膚屏障穩定，幫助抵禦外在刺激。

４.規律活動讓維持身體代謝

所謂的活動，不一定代表是激烈運動，像是快走、伸展、核心訓練都能促進循環、維持肌肉量。肌肉就是抗老本錢，肌肉流失，老化速度就會明顯加快。

5.情緒穩定能讓老化慢一些

長期壓力會讓皮質醇升高，影響睡眠、免疫與外貌。學會適度放鬆、減少內耗，情緒穩定的人，往往看起來更年輕。