2026高雄燈會周邊人氣美食推薦　正宗鴨肉飯、復古咖啡廳跟著這份清單吃

2026年高雄燈會2／7熱鬧登場，這次燈會主題是許多人的童年回憶「超人力霸王」。除了賞燈拍照之外，也不能錯過高雄人氣美食！小編幫你整理燈會周邊與市區人氣美食，精選六間必吃名單，從在地小吃到口碑餐廳，一次吃好吃滿，趕快收藏起來吧！

老新台菜

高雄市三民區

高雄知名的婚宴館，除了婚宴外，也很適合家庭聚會餐廳，主打中式海鮮料理，以無菜單的方式為老菜帶出新體驗！

▲老新台菜。（圖／美食客Cindy的美食小天地提供）

溫咖裏 Wunkalee

高雄市鹽埕區

隱身於駁二特區附近充滿日式氣息的巷弄小店，咖哩口味濃郁、非常下飯，除了咖哩飯還附上沙拉、湯品、小菜、優格，相當豐盛。

▲溫咖裏 Wunkalee。（圖／美食客肥知知提供）

帕泰PADTHAI

高雄市前金區

位子高雄前金路上，店內提供泰式麵食、飯食和飲料，泰式奶茶上桌時奶水和紅茶是分開的，需自行混合，泰奶甜度適中且茶味濃厚，令人愛不釋手！

▲帕泰PADTHAI。（圖／美食客邱吉綸提供）

日和珈琲 GoodVibe Coffee

高雄市左營區

有著懷舊外觀與深綠色地磚的民宅風咖啡廳，咖啡、飲品跟甜點都很平價！丹麥厚吐司系列的鹹口味很受歡迎，海苔明太子的鹹香味，讓人一下就嗑光！最近開放內用推出了三種口味的巴斯克乳酪蛋糕，趕快去嚐鮮吧！

▲日和珈琲。（圖／美食客Karen金魚腦吃貨日常提供）



正宗鴨肉飯

高雄市左營區

必吃限量手切鴨腿飯，手切的煙燻鴨腿肉搭配肉燥淋醬，鴨肉外皮帶有油脂香氣，煙燻滋味不會過於濃郁，保有鴨肉本身的鮮甜度，一旁附上的薑片可以去腥味。

▲正宗鴨肉飯。（圖／美食客百變襪子控 提供）

鹽埕茶町 Matcha City

高雄市鹽埕區

高雄知名的抹茶專賣店在駁二附近開的分店，專賣手作義式冰淇淋，抹茶冰淇淋是使用日本京都宇治丸久小山園抹茶製作，將抹茶分為7級，可依個人喜好做選擇！

▲鹽埕茶町。（圖／美食客Tsen提供）



