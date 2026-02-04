fb ig video search mobile ETtoday

神崎惠×JINS「大人系美顏眼鏡」與KlassiC.高端archi系列同步亮相

記者曾怡嘉／綜合報導

眼鏡不再只是配件，而是拉升整體氣質的關鍵。日本美容專家神崎惠與 JINS 攜手，將「美顏理論」化為日常可穿戴的設計；同時，台灣眼鏡品牌 KlassiC. 也正式推出高端旗艦系列 archi，以建築邏輯打造值得長期投資的工藝之作。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

日本眼鏡品牌 JINS 攜手美容專家神崎惠，將她所提倡的美容理論，結合品牌深耕多年的設計專業，推出主打「戴上瞬間精緻美顏」的大人系美顏眼鏡系列。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

此系列設計核心聚焦於修飾成熟肌膚與臉部輪廓線條，針對女性在意的臉部留白、輪廓模糊與視覺黯沉等問題，透過鏡框比例、線條與材質配置，讓五官看起來更集中、氣色更明亮，只要戴上眼鏡，就能自然提升整體質感，也為日常穿搭增添精緻度。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

全系列共推出四種框型、兩種配色，合計八款設計，包括能巧妙填補臉部留白的「精緻小臉框」、為眼神增加存在感的「靈魂眼力框」、讓全臉視覺有感提亮的「透明提亮框」，以及拉出五官立體層次的「立體深邃框」，每一款都能自然融入不同膚色與臉型，發揮視覺修飾效果。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

另一方面，台灣眼鏡品牌 KlassiC. 也正式宣布，高端旗艦系列「archi by KlassiC.」在醞釀多時後登場。首波系列邀請金馬影帝陳以文擔任品牌好友，透過他在表演藝術領域累積的深厚底蘊，詮釋 archi 系列如何將建築學的精密邏輯，轉化為一副值得長期配戴與投資的工藝作品。

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

▲▼眼鏡。（圖／品牌提供）

archi 全系列選用義大利 Mazzucchelli 頂級板料，呈現如玉石般深邃的色澤與溫潤觸感，為鏡架奠定穩定而內斂的視覺基礎；同時搭載品牌獨步業界的 β 鈦金屬彈性鉸鏈，概念如同建築中的減震系統，能隨不同頭圍細緻調整受力，優雅化解亞洲人常見的「夾頭」不適，在結構美感之外，也兼顧長時間配戴的舒適度。

關鍵字：

美顏眼鏡, 時尚配件, 台灣品牌, 日本設計, 高端工藝

