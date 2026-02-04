「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

▲提摩西夏勒梅現身倫敦街頭，率性斜背愛馬仕迷你凱莉包。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）不僅是影展拿獎好手，也是新生代潮男代表人物，近日他現身倫敦街頭，身穿Raf Simons 2000年系列的復古MA 1 Bomber飛行員夾克、灰色工裝褲及連帽衣，並斜背愛馬仕（Hermès）迷你凱莉包，將傳統被視為「女性配件」的手袋變成造型的一部分，展現率性的一面。

提摩西夏勒梅的名媛女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）是知名的愛馬仕擁護者，他也追隨女友的收藏腳步，開始背起小巧的迷你凱莉包，去年他已曝光過橘色款式， 此次在倫敦街頭所背的款式為經典黑色迷你凱莉包，他成功模糊性別界線，將向來被認為女性化的包款轉為他酷帥的時尚宣言。





▲提摩西夏勒梅奪得第46屆倫敦影評人獎最佳男主角獎項。（圖／CFP）

不僅穿搭有獨到見解，提摩西夏勒梅選錶也令大眾驚豔，他以新片《橫衝直闖》（Marty Supreme）再下一城，於第46屆倫敦影評人獎拿下最佳男主角大獎，當天以一襲低調黑裝搭配丹麥獨立製錶師品牌Urban Jürgensen典雅的Ref.1140腕錶，此限量50只的小秒針腕錶搭配香檳金色雕花面盤，鑲貼寶璣數字與藍鋼指針，內斂優雅設計成為他出席正式場合的重要配件。





▲提摩西夏勒梅佩戴丹麥獨立製錶品牌Urban Jürgensen典雅的Ref.1140腕錶。（圖／CFP）