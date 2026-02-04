UNIQLO春夏重點搶先看！輕盈高級剪裁　C系列話題墨鏡、拼接休閒鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

隨著春天腳步漸近，UNIQLO 2026 春夏系列正式揭幕，今年注入新色彩與新輪廓，打造一個更輕盈、更多層次、更貼近日常節奏的衣櫥，材質面向包含針織、牛津襯衫、亞麻、輕機能布料等。同時話題性的UNIQLO : C 系列也提前曝光，以下就整理必收重點單品！





▲UNIQLO 2026 春夏系列正式揭幕，今年注入新色彩與新輪廓，打造一個更輕盈、更多層次、更貼近日常節奏的衣櫥 。（圖／品牌提供）

今年四大趨勢相互交織，包括柔彩運動風（Sporty Pastel）、色彩層疊（Layers of Colors）、短版＋寬版（Compact & Wide）與份量感＋合身感（Volume & Tight），讓穿搭擁有更多比例實驗與生活化想像。像是以輕機能外套搭配柔色短版針織、或以寬版牛仔褲結合修身針織裙與 Boxy 上身，即使是極簡風格，也能穿出動態而俐落的形體。春夏必備的配件今年也全面升級，UNIQLO 推出多款 UV400 太陽眼鏡、帆船鞋、涼鞋與輕量抽繩包等單品，強調機能與風格兼備，讓整體造型更完整，也更符合生活節奏。

今年最受矚目的 UNIQLO : C 系列在 2 月 6 日上市，由 Clare Waight Keller 以其擅長的精緻剪裁與柔和中性語彙打造全新春夏衣櫥，以高品質棉料、輕薄機能布、柔軟針織與帶有垂墜感的布料為基礎。UNIQLO:C 褲款依舊是全系列亮點，包含繭型褲、錐形褲、寬鬆直筒與七分寬擺褲，每一款都以舒適度為優先，並透過立體剪裁與乾淨線條塑造出明顯但不張狂的造型感。繭型褲自然修飾腿型、寬鬆直筒更強調清爽俐落，是今年春夏最值得入手的下身單品。

上身部分，UNIQLO:C 推出的寬版連帽外套、針織開襟外套、棉質寬版襯衫與休閒上衣，皆以放鬆比例詮釋當代中性風格。輕型連帽外套以極簡線條呈現俐落機能感，而米蘭羅紋針織外套則提供一種精緻但不拘謹的造型方式，可正式可休閒。早春至盛夏之間的多變氣候，也透過本季的材質混搭獲得細膩回應，例如柔滑棉針織、澎袖棉質洋裝、緞面長裙與牛仔襯衫式外套等，既能應付溫差，也能提供穿搭的豐富度與變化性。整體色彩則以粉紫、天藍、米白、亮紅等色系為主，彼此混搭後呈現出一種具呼吸感的乾淨色調。

同場加映





▲Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。（圖／品牌提供）

Gap 鎖定農曆新年檔期，推出馬年系列以開運紅結合品牌經典藍色，將生肖意象融入美式復古風格。系列主打圓領刷毛上衣與 Logo 連帽上衣，透過仿舊印刷、駿馬剪影與圖騰設計，傳遞奔騰前進與好運寓意，並延伸至女裝與童裝，打造親子皆宜的過年穿搭。部分童裝款式加入品牌小熊與新年元素，增添節慶趣味。售價帶從 NT$999 至 NT$1,699 不等，涵蓋刷毛上衣、針織衫與連帽單品。同步推出新春紅運回饋活動，1 月 22 日起全台門市與官網正價商品享 6 折，促銷商品折上折，最低 5 折起。