fb ig video search mobile ETtoday

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

>

大是文化,安德魯．哈藍,投資,賺錢,理財,薪水。（圖／達志示意圖）

▲近年來，「信封理財法」再次受到年輕上班族與家庭主婦青睞。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

在物價持續攀升、薪水卻沒有等比例提高的時代，如何把每一塊錢用在刀口上，成為許多人最在意的課題。近年來，「信封理財法」再次受到年輕上班族與家庭主婦青睞，因為它不需要複雜工具、不用高深的財務知識，只需要幾個信封，就能有效控制花費、清楚掌握每月金流，被稱作「最簡單也最有效的預算管理法」。

信封理財法（Envelope Budgeting）顧名思義，就是將每月收入依用途分配到不同「信封」裡，例如食物、交通、娛樂、緊急預備金等，每個信封的錢只用在指定目的上，能用多少全都一目了然。這種方法的魅力在於「花費可視化」，能讓原本抽象的金錢數字變成具體的現金，提醒自己不要超支，並養成更自律的消費習慣。

信封理財法的三大特點首先是高可控性，每個項目都被明確界定支出上限，因此特別適合容易失手、常因小額消費累積大支出的族群。再來，它是一種最直覺的「實體預算管理」，透過眼前信封裡剩下多少現金，能立即判斷當月是否有額度可用，讓財務狀況變得更透明。第三則是高度客製化，不同人可以依照生活型態調整信封種類，甚至替未來儲蓄如「旅遊基金」「新家基金」設立專門信封，讓理財更有目標。

實施方法相當簡單，首先計算自己每月固定收入，再扣除固定支出（房租、保險、貸款等），剩下的金額依照生活需求分配到不同信封中，像是餐飲、通勤、娛樂、購物與儲蓄。第二步是「只能用信封內的錢」，若某信封的金額在月底前花完了，就必須停止該類支出，避免動用其他信封造成預算混亂。第三步則是月底檢視，觀察哪些項目常常爆預算、哪些還會剩餘，適時調整金額分配，讓預算越來越貼合生活樣貌。

關鍵字：

理財, 信封法, 省錢, 預算, 花費控制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

SOGO大巨蛋要來了！親子、運動、美妝「全台最大」東區回血倒數

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

存錢不必勒緊褲帶！「無痛理財5原則」月薪再少也能開始 3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們 LOPIA將進駐台南三井Outlet二期　「150坪比小北門大」網喊：準備買爆！ 星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙 姆明提燈萌翻！85度C滿額送免排隊　無印良品紅包只送不賣 3招快速排解「職場壓力」！練習讓你不再反覆內耗 IKEA全新兒童系列抵台開賣　長頸鹿燈、貓咪罐立馬缺貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面