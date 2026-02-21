fb ig video search mobile ETtoday

薪水一到就花光？「5 個理財公式」帶你脫離月光族

▲▼網搜「5個理財公式」現在教會你 。（圖／Unsplash）

▲養成良好消費習慣，不預支金錢來衝動消費。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

物價齊漲，但就是薪水不漲，除了被動節省開支以外，還有什麼方法能增加收入來源？以上都是上班族的真實心聲，網搜5個方法讓你存到錢，再也不當「月光族」。

#理性理財

你不理財，財不理你，確保你對自己的財務狀況有清晰的了解，設定合理的預算和儲蓄目標。避免不必要的支出，優先考慮長期投資，例如低風險的股票定期定額，長時間慢慢累積，讓你實現資產增值。

▲▼網搜「5個理財公式」現在教會你 。（圖／Unsplash）

#學習投資

常嚷嚷錢不禁花，當手邊有一筆閒錢，不妨試著學習投資，深入了解不同的投資工具和市場趨勢，可能有助於增加你的資產。若資金有限或沒時間研究各股，建議從ETF下手， 擁有「分散風險」與「追蹤大盤績效」的優勢。

#精進自己

精進自己，其實就是最好的投資，透過學習、培訓或提升職業技能，增加自己在職場上的競爭力，進而提高收入水平。職業發展的成功通常伴隨著更好的薪資和福利，有助於增加你的儲蓄。

▲▼網搜「5個理財公式」現在教會你 。（圖／Unsplash）

#節制消費習慣

盡量多用現金消費，雖說行動支付很方便，但容易讓人不小心就花錢如流水，甚至容易超支，進而累積為數不小的信用卡費用，消費前請先謹慎思考，是需要還是想要，同時也可以透過比價和尋找優惠券等方式節省開支。

#增加多元收入來源

除了主要的收入來源外，考慮發展額外的收入管道，例如副業、投資房產、或參與其他賺錢的機會。這樣有助於減輕財務風險，提高整體收入水平，當然投資不一定穩賺不賠，但是勇於跳出舒適圈，或許也是另一個增加額外收入的契機。

關鍵字：

理財, 投資, 節省, 收入, 月光族

