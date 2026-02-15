好運上線！馬年「新春限定美妝」登場　讓保養超有儀式感

記者曾怡嘉／綜合報導

農曆馬年將至，不少品牌紛紛換上應景新裝，將祝福與好運融入設計之中。從日常保養、香氛到經典保養品的新春限定包裝，今年馬年新品不只實用，也多了一份節慶儀式感。

#ESTEE LAUDER

▲ESTEE LAUDER 特潤超導全方位修護露- 馬上紅運限定版，50ml，4,450元。

2026 新春，小棕瓶同步換上馬年限定包裝，以象徵紅運與能量的視覺設計，為經典修護精華注入新年專屬祝福。紅潤色調不僅呼應節慶氣氛，也寓意好氣色與「馬力全開」的新起點，讓長年深受喜愛的保養單品，在新年時刻多了一層收藏與送禮價值。

PENHALIGON’S

▲潘海利根 不期而遇的芬利，75ml，10,800元。

同樣為迎接馬年，PENHALIGON’S 以獸首肖像系列《不期而遇的芬利》作為新春主角，讓駿馬之姿躍然登場。赤紅與鎏金交織的鬃毛象徵喜悅、幸運與萬象更新，為嶄新一年注入祝福與能量。

#LUSH

▲LUSH 馬力全開按摩芭，630元。

LUSH 推出全新「馬力全開按摩芭」，以迎接農曆新年的活力意象為靈感，添加豐潤植物油、保濕米糠油，以及富含維他命 E 的葵花籽油，在按摩過程中為肌膚補充滋養；肉桂葉、巴西橘子與廣藿香精油交織出的溫暖香氣，隨著體溫釋放，帶來放鬆又振奮的感受，為新年注入滿滿能量。

#貝恩

▲貝恩 馬上幸福 限定版柔濕巾。

今年貝恩以「馬上幸福」為主題，將馬年象徵的祝福意涵融入整體視覺設計，粉嫩、喜氣的包裝風格，傳遞溫暖又討喜的新年氛圍。品牌希望透過充滿好運寓意的設計，陪伴寶寶在日常清潔與保養中，感受被細心呵護的安心感，也為新的一年增添幸福與祝福。





