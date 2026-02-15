fb ig video search mobile ETtoday

好運上線！馬年「新春限定美妝」登場　讓保養超有儀式感

>

記者曾怡嘉／綜合報導

農曆馬年將至，不少品牌紛紛換上應景新裝，將祝福與好運融入設計之中。從日常保養、香氛到經典保養品的新春限定包裝，今年馬年新品不只實用，也多了一份節慶儀式感。

#ESTEE LAUDER

▲▼馬年限定。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 特潤超導全方位修護露- 馬上紅運限定版，50ml，4,450元。

2026 新春，小棕瓶同步換上馬年限定包裝，以象徵紅運與能量的視覺設計，為經典修護精華注入新年專屬祝福。紅潤色調不僅呼應節慶氣氛，也寓意好氣色與「馬力全開」的新起點，讓長年深受喜愛的保養單品，在新年時刻多了一層收藏與送禮價值。

PENHALIGON’S

▲▼新春香氛。（圖／品牌提供）

▲潘海利根 不期而遇的芬利，75ml，10,800元。

同樣為迎接馬年，PENHALIGON’S 以獸首肖像系列《不期而遇的芬利》作為新春主角，讓駿馬之姿躍然登場。赤紅與鎏金交織的鬃毛象徵喜悅、幸運與萬象更新，為嶄新一年注入祝福與能量。

#LUSH

▲▼馬年限定。（圖／品牌提供）

▲LUSH 馬力全開按摩芭，630元。

LUSH 推出全新「馬力全開按摩芭」，以迎接農曆新年的活力意象為靈感，添加豐潤植物油、保濕米糠油，以及富含維他命 E 的葵花籽油，在按摩過程中為肌膚補充滋養；肉桂葉、巴西橘子與廣藿香精油交織出的溫暖香氣，隨著體溫釋放，帶來放鬆又振奮的感受，為新年注入滿滿能量。

#貝恩

▲▼馬年限定。（圖／品牌提供）

▲貝恩 馬上幸福 限定版柔濕巾。

今年貝恩以「馬上幸福」為主題，將馬年象徵的祝福意涵融入整體視覺設計，粉嫩、喜氣的包裝風格，傳遞溫暖又討喜的新年氛圍。品牌希望透過充滿好運寓意的設計，陪伴寶寶在日常清潔與保養中，感受被細心呵護的安心感，也為新的一年增添幸福與祝福。
 


關鍵字：

馬年限定, 保養新品, 香氛推薦, 新春祝福, 節慶包裝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！

衣櫃打理3種單品不要再買：材質差、難搭配都NG！

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 好運上線！馬年「新春限定美妝」登場　讓保養超有儀式感 SONY揚聲器BRAVIA Theatre U過年追劇超安靜　現出手省500 柯佳嬿親授頭皮養髮心法！從日常養出輕盈豐盈髮　換季掉髮、扁塌一次解 星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面