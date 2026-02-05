Lisa雪地穿比基尼曬螞蟻腰辣翻　外罩羽絨衣破百萬元

▲Lisa秀出在雪地穿比基尼套羽絨衣的辣照。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

在下雪冬日穿比基尼再套上羽絨衣或皮草大衣拍照，似乎已成為明星、名媛的拍照必備公式，BLACKPINK泰籍成員Lisa為感謝Airbnb的招待，在雪地拍辣照，她身穿比基尼搭配十字架圖案印花的羽絨衣與長褲，大秀螞蟻腰，眼尖的潮流迷立刻發現她的行頭不簡單，外套可要破百萬元啊！





▲Lisa身穿逾1,230,000元的加拿大饒舌歌手Drake與Nike NOCTA、Chrome Hearts三方聯名羽絨外套與長褲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa向來走在潮流尖端，此次度假所穿的羽絨外套是加拿大知名饒舌歌手Drake以及他與NIKE合作NOCTA，與高端銀飾品牌Chrome Hearts三方聯名之作，呈現獨特的「Realtree」迷彩圖案，綴滿Chrome Hearts標誌性的十字架圖騰，展現哥德風美學，定價高達39,000美元，若非超級VIP很難搶到手，她同時穿上同系列長褲，配上雪地美景，吸睛度百分百。





▲Lisa開心度假俏皮眨眼。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

行程緊湊的Lisa能在雪季抽空度假，藏不住好心情，進入度假小屋她則換上日本藝術家村上隆TMKK連帽外套與短褲，服裝上布滿村上隆標誌性的笑臉小花，每一套造型都極具話題性。





▲在度假屋中，Lisa穿著亮眼的村上隆TMKK連帽外套與短褲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）