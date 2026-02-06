開箱／Dyson V16 Piston Animal完全解決毛髮　大掃除輕鬆清

fb ig video search mobile ETtoday

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson最新旗艦機種V16 Piston Animal，主打解決毛髮纏繞的痛點。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

Dyson 在去年發表品牌旗下最新旗艦機款 V16 Piston Animal，特色在於解決毛髮纏繞痛點以及頂規吸力，成為業界無線吸塵器新高標，近期大家身處於過年掃除水深火熱模式中，事實證明選對吸塵器確實可以減輕腰力負擔，雙錐吸頭的設計「完全解決」毛髮纏繞在刷頭上的問題，Dyson 用物理與工程學跨越了這個門檻。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

V16 Piston Animal，在硬體規格上相當亮眼，搭載 900W 馬達並提供 315AW 的強勁吸力，雖然這項數據代表目前市售無線吸塵器的頂尖效能，但在使用者的感受上，吸力只是一個非常概略的指標，主要是使用過程遇到的問題，包括毛髮纏繞、使用介面、清理集塵箱、使用手感等能不能被改進。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal的雙錐無纏結吸頭，可打開清潔。

V16 最核心的賣點，在於解決毛髮問題的 All Floor Cones Sense 雙錐無纏結吸頭，家中有超過30公分長髮以及細軟毛髮的 5 歲小孩，在最近頻繁打掃以迎接過年的一個月使用中，它完整的解決以往會面臨的毛髮纏繞情況（一次都沒有），錐形結構確實能讓長髮順勢滑入集塵筒。這種設計省去了手動清理吸頭的繁瑣流程，也避免清理時二次揚塵的機會。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲內壁刮條可將集塵桶內的灰塵毛髮壓實，釋放更多空間，在傾倒的時候也比較不會揚塵。

另一個有關揚塵的就是 V16 的 CleanCompaktor 壓縮技術，它在集塵桶內設計了內壁刮條，可讓使用者手動將灰塵「壓實」，不僅釋放集塵桶內更多空間，也讓要傾倒的灰塵密度更高、更好倒，並有效減少清理的次數。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲可以透過螢幕上方紅色按鈕切換模式，有自動、強效與節能可依需求切換。

機頂的螢幕操作邏輯延續直覺化，透過螢幕下方的單一按鍵，即可在「節能」、「自動」與「強效」三種模式間切換。螢幕會以秒為單位即時倒數剩餘的使用時間，讓使用者能精確規畫打掃節奏。搭配 90 度光源偵測技術，在暗處清潔也能更全面，並能在微粒數據升高時自動增強吸力，放空打掃也沒問題。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲切換模式後會出現電池剩餘的電量可用時間，電量充滿（我有用掉一點）的情況下，官方數據是滿準的，節能使用時間約70分鐘、自動模式約40分鐘、強效模式約15分鐘，充滿電池時間約1小時多。

官方數據表示，V16 在「節能模式」下的最長運行時間可達 70 分鐘，實測若在全程開啟「強效模式」下，電力約在 10 至 15 分鐘內就會耗盡，而「自動模式」自動調節功率情況下，約可提供 40 分鐘左右的清掃，足以應付一般公寓的完整清潔。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲V16的機身握感仍然不錯，也仍有份量感。

然而回歸現實面，表現強勁的旗艦款 V16，你仍需要知道它的重量感仍然不低，超過 3 公斤的情況下，清潔高處的應用的手力仍然負擔很大，而雙錐吸頭前端中端的突出設計，在處理牆角邊緣需使用側面操作或其他吸頭補強。

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Dyson V16 Piston Animal。（圖／記者蔡惠如攝）

▲吸頭中央突出的設計，在清理牆邊會有空隙，需要用側邊來貼齊牆面。

Dyson V16 Piston Animal 售價為 30,900 元，若你對於毛髮纏繞的情況很不快，或是家中有過敏族群，亦或對產品規格有要求的使用者，V16 能滿足且解決你的痛點，春節大掃除你真的可以鬆口氣。

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

▲Roborock石頭科技新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

台灣住宅常見的門檻與空間隔斷痛點，Roborock 石頭科技也在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，主打搭載可升降底盤，標榜能跨越最高 8.8 公分的雙層門檻，解決傳統機型容易被浴室或陽台門檻卡住的困擾。

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

Saros 20 跨越奇兵主打「居家越野」能力，該機型搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0 技術，透過主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，最高可跨越 4.5 公分「再」加上 4.3 公分、總計約 8.8 公分的雙層門檻 。此外，機身高度壓低至 7.98 公分（最低可進入 7.95 公分空間），強調能自由穿梭於低矮家具底部，減少清潔死角。

▲Roborock石頭科技在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

該機款支援 36,000 Pa 吸力，並針對養寵家庭關注的毛髮問題，導入 DuoDivide 雙懸臂主刷與 FlexiArm 弧形邊刷，宣稱能降低毛髮纏繞機率 。另搭載 AI 技術，偵測到重度髒污時會自動增強拖地下壓力。基座部分則具備 RockDock 高溫自清潔功能，可支援 100 度 C 熱水洗拖布與 55 度 C 熱風烘乾 。 

關鍵字：

Dyson, V16, 吸塵器, 實測心得, 毛髮纏繞, 寵物家庭, 居家清潔, 集塵壓縮, 科技家電, 生活家電, 開箱, 過敏原, HEPA, 無線吸塵器

