開箱／Dyson V16 Piston Animal完全解決毛髮　大掃除輕鬆清

▲Dyson最新旗艦機種V16 Piston Animal，主打解決毛髮纏繞的痛點。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

Dyson 在去年發表品牌旗下最新旗艦機款 V16 Piston Animal，特色在於解決毛髮纏繞痛點以及頂規吸力，成為業界無線吸塵器新高標，近期大家身處於過年掃除水深火熱模式中，事實證明選對吸塵器確實可以減輕腰力負擔，雙錐吸頭的設計「完全解決」毛髮纏繞在刷頭上的問題，Dyson 用物理與工程學跨越了這個門檻。

V16 Piston Animal，在硬體規格上相當亮眼，搭載 900W 馬達並提供 315AW 的強勁吸力，雖然這項數據代表目前市售無線吸塵器的頂尖效能，但在使用者的感受上，吸力只是一個非常概略的指標，主要是使用過程遇到的問題，包括毛髮纏繞、使用介面、清理集塵箱、使用手感等能不能被改進。

▲Dyson V16 Piston Animal的雙錐無纏結吸頭，可打開清潔。

V16 最核心的賣點，在於解決毛髮問題的 All Floor Cones Sense 雙錐無纏結吸頭，家中有超過30公分長髮以及細軟毛髮的 5 歲小孩，在最近頻繁打掃以迎接過年的一個月使用中，它完整的解決以往會面臨的毛髮纏繞情況（一次都沒有），錐形結構確實能讓長髮順勢滑入集塵筒。這種設計省去了手動清理吸頭的繁瑣流程，也避免清理時二次揚塵的機會。

▲內壁刮條可將集塵桶內的灰塵毛髮壓實，釋放更多空間，在傾倒的時候也比較不會揚塵。

另一個有關揚塵的就是 V16 的 CleanCompaktor 壓縮技術，它在集塵桶內設計了內壁刮條，可讓使用者手動將灰塵「壓實」，不僅釋放集塵桶內更多空間，也讓要傾倒的灰塵密度更高、更好倒，並有效減少清理的次數。

▲可以透過螢幕上方紅色按鈕切換模式，有自動、強效與節能可依需求切換。

機頂的螢幕操作邏輯延續直覺化，透過螢幕下方的單一按鍵，即可在「節能」、「自動」與「強效」三種模式間切換。螢幕會以秒為單位即時倒數剩餘的使用時間，讓使用者能精確規畫打掃節奏。搭配 90 度光源偵測技術，在暗處清潔也能更全面，並能在微粒數據升高時自動增強吸力，放空打掃也沒問題。

▲切換模式後會出現電池剩餘的電量可用時間，電量充滿（我有用掉一點）的情況下，官方數據是滿準的，節能使用時間約70分鐘、自動模式約40分鐘、強效模式約15分鐘，充滿電池時間約1小時多。

官方數據表示，V16 在「節能模式」下的最長運行時間可達 70 分鐘，實測若在全程開啟「強效模式」下，電力約在 10 至 15 分鐘內就會耗盡，而「自動模式」自動調節功率情況下，約可提供 40 分鐘左右的清掃，足以應付一般公寓的完整清潔。

▲V16的機身握感仍然不錯，也仍有份量感。

然而回歸現實面，表現強勁的旗艦款 V16，你仍需要知道它的重量感仍然不低，超過 3 公斤的情況下，清潔高處的應用的手力仍然負擔很大，而雙錐吸頭前端中端的突出設計，在處理牆角邊緣需使用側面操作或其他吸頭補強。

▲吸頭中央突出的設計，在清理牆邊會有空隙，需要用側邊來貼齊牆面。

Dyson V16 Piston Animal 售價為 30,900 元，若你對於毛髮纏繞的情況很不快，或是家中有過敏族群，亦或對產品規格有要求的使用者，V16 能滿足且解決你的痛點，春節大掃除你真的可以鬆口氣。

▲Roborock石頭科技新品「Saros 20 跨越奇兵」，標榜可跨越高8公分的門檻地形。（圖／品牌提供）

台灣住宅常見的門檻與空間隔斷痛點，Roborock 石頭科技也在台開賣旗艦新品「Saros 20 跨越奇兵」，主打搭載可升降底盤，標榜能跨越最高 8.8 公分的雙層門檻，解決傳統機型容易被浴室或陽台門檻卡住的困擾。

Saros 20 跨越奇兵主打「居家越野」能力，該機型搭載 AdaptiLift 智慧升降底盤 3.0 技術，透過主輪、輔助輪與智慧軸動機械足的三重升降結構，最高可跨越 4.5 公分「再」加上 4.3 公分、總計約 8.8 公分的雙層門檻 。此外，機身高度壓低至 7.98 公分（最低可進入 7.95 公分空間），強調能自由穿梭於低矮家具底部，減少清潔死角。

該機款支援 36,000 Pa 吸力，並針對養寵家庭關注的毛髮問題，導入 DuoDivide 雙懸臂主刷與 FlexiArm 弧形邊刷，宣稱能降低毛髮纏繞機率 。另搭載 AI 技術，偵測到重度髒污時會自動增強拖地下壓力。基座部分則具備 RockDock 高溫自清潔功能，可支援 100 度 C 熱水洗拖布與 55 度 C 熱風烘乾 。