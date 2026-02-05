韓團ENHYPEN抵台前先曬Prada「質感機場穿搭」！今傍晚現身微風南山

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

Prada 品牌大使 ENHYPEN稍早從首爾出發來台！準備出席今 2 月 5 日的 Prada 微風南山專門店開幕活動，六位成員—Heeseung、Sunoo、Jungwon、Jay、Jake、Ni-ki現身仁川機場時，搶先劇透的機場照更是時尚感爆棚，低調卻滿分的氣場，讓人等不及迎接他們到來。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲ENHYPEN 全員不約而同選擇了 Prada 的極簡質感穿搭，從首爾來台。（圖／品牌提供）

這回 ENHYPEN 將以品牌大使身分出席活動，朴成訓因米蘭冬奧而缺席，其餘成員們在2月5日抵達台灣並展開為期兩天一夜的短暫行程，預計在當天傍晚17：30正式亮相Prada 全新微風南山專門店。ENHYPEN 不約而同選擇了 Prada 的極簡質感穿搭，各自展現不同魅力，以皮衣、飛行外套、丹寧套裝等層次造型示人，展現 Prada 標誌性的冷調俐落美學。每個人都以低飽和色系為基調，像是軍綠、霧灰、煙燻藍、質感黑，呈現旅人的自然高級感。腳上統一踩著 Prada 最新的 Speedrock 皮革網眼運動鞋，線條搭配機能細節，讓整體 Look 更具都會運動感。包款選擇也相當精彩，超大Buckle手袋、柔軟斜背包、經典尼龍後背包等… ENHYPEN 一字排開流露清爽少年感。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲這回 ENHYPEN 將以品牌大使身分出席活動，成員們將於活動當天上午低調抵台。（圖／品牌提供）

除了韓星 ENHYPEN 登場外，現場也將雲集台灣嘉賓，包括演員范少勳、謝欣穎與新生代演員林奕嵐，屆時《ET FASHION》也會為大家直擊現場，並帶來最新報導。Prada 微風南山新店佔地超過600平方米，涵蓋品牌全系列商品，從男女裝、皮件、鞋履到飾品應有盡有。此次開幕更搶先展示2026春夏最新系列，以及備受注目的 Prada Eternal Gold 高級珠寶系列，讓時尚迷能一站式沉浸於品牌的經典與創新之中。

看更多韓星機場造型

南韓女星金世正日前為出道十週年 FAN CONCERT 特別來台，現身仁川機場時以一身「又仙又颯」的穿搭掀起時尚話題。身為 Longchamp 品牌大使，她此次以品牌春季系列造型現身，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型，機場就像是她的伸展台。

▲▼ Longchamp。（圖／品牌提供）

▲▼ Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp 品牌大使金世正以品牌春季系列造型現身機場，更以一只經典水桶包成功點睛整體造型。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ENHYPEN, Prada, 微風南山, 時尚穿搭, 品牌大使

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

