fb ig video search mobile ETtoday

風Luxury／賈永婕伯爵雙金錶上手　俐落與優雅氣息兼具

>

▲▼ 2026 new watches 。（圖／公關照）

▲台北101董事長賈永婕佩戴PIAGET Polo79系列Two-Tone雙金腕錶展現知性魅力。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界年度盛事 Watches and Wonders 鐘錶與奇蹟錶展將於4月14日在瑞士日內瓦登場，參展品牌已陸續發布部分錶款，讓藏家與媒體搶先看。台北101董事長賈永婕即率先戴上PIAGET（伯爵）Polo79 系列 Two-Tone 雙金自動上鍊超薄腕錶，配上她一襲煙燻栗子色套裝，展現俐落與優雅的氣息。

伯爵1979年問世的Polo系列，完美融合運動與優雅風格，2024年適逢品牌150周年推出PIAGET Polo79系列，一舉奪得「鐘錶奧斯卡」GPHG日內瓦高級鐘錶大賞的「Iconic Watch Prize 最佳經典腕錶獎」。今年再提供嶄新選擇，以18K白金與黃金交織成Two-Tone雙金自動上鍊超薄腕錶，搭載厚度僅2.35毫米的自製1200P1超薄微型自動盤機芯，是一款男女皆宜的時髦之作。

▲▼ 2026 new watches 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo79系列 Two-Tone雙金自動上鍊超薄腕錶。

AP（Audemars Piguet，愛彼）2026年新作的關鍵字則是「鏤空」，當中非鏤空錶但話題性十足的新錶，是靈感源自1929年的1271錶款原型的Neo Frame Jumping Hour跳時腕錶，造型汲取自流線型設計風潮（亦稱Paquebot風格），18K玫瑰金矩形錶殼兩側各飾有8道凹槽，線條延伸並收窄為尖形錶耳，完美貼合手腕；另一亮點是搭載品牌第一款自動上鍊跳時機芯7122型機芯，展現品牌不斷創新的決心。

▲▼ 2026 new watches 。（圖／公關照）

▲AP發表Neo Frame Jumping Hour跳時腕錶，設計靈感源1929年的1271錶款原型。（圖／AP提供）

愛馬仕（Hermès）則搶先曝光鈦金屬與鉑金材質兩款Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相腕錶，藉由鏤空面盤展現雙月場景與機械之美，透出品牌自製的H1953鏤空超薄自動上鍊機芯，驅動時與分以及南北半球月相顯示，正反面欣賞都精彩。

▲▼ 2026 new watches 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Slim d'Hermès Squelette Lune 鏤空月相腕錶鉑金款，1,399,000元。（圖／愛馬仕提供）

►國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

►「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 賈永婕, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

凱特王妃復古老花外套上身　參觀紡織廠小試縫紉身手

凱特王妃復古老花外套上身　參觀紡織廠小試縫紉身手

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找 Rosé疊搭Tiffany珠寶展搖滾魅力　高唱〈Apt.〉嗨翻葛萊美 再苦也不喊累！「臉皮最薄」星座Top 3　第一名總是把委屈放心裡 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 是感情倦怠期還是不愛了？「3細節」幫你看出關係正走向哪裡 「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈 搞笑女神回歸！《臥底洪小姐》朴信惠大展演技　私下減法保養養出發光肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面