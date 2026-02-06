風Luxury／賈永婕伯爵雙金錶上手　俐落與優雅氣息兼具

▲台北101董事長賈永婕佩戴PIAGET Polo79系列Two-Tone雙金腕錶展現知性魅力。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界年度盛事 Watches and Wonders 鐘錶與奇蹟錶展將於4月14日在瑞士日內瓦登場，參展品牌已陸續發布部分錶款，讓藏家與媒體搶先看。台北101董事長賈永婕即率先戴上PIAGET（伯爵）Polo79 系列 Two-Tone 雙金自動上鍊超薄腕錶，配上她一襲煙燻栗子色套裝，展現俐落與優雅的氣息。

伯爵1979年問世的Polo系列，完美融合運動與優雅風格，2024年適逢品牌150周年推出PIAGET Polo79系列，一舉奪得「鐘錶奧斯卡」GPHG日內瓦高級鐘錶大賞的「Iconic Watch Prize 最佳經典腕錶獎」。今年再提供嶄新選擇，以18K白金與黃金交織成Two-Tone雙金自動上鍊超薄腕錶，搭載厚度僅2.35毫米的自製1200P1超薄微型自動盤機芯，是一款男女皆宜的時髦之作。





▲PIAGET Polo79系列 Two-Tone雙金自動上鍊超薄腕錶。

AP（Audemars Piguet，愛彼）2026年新作的關鍵字則是「鏤空」，當中非鏤空錶但話題性十足的新錶，是靈感源自1929年的1271錶款原型的Neo Frame Jumping Hour跳時腕錶，造型汲取自流線型設計風潮（亦稱Paquebot風格），18K玫瑰金矩形錶殼兩側各飾有8道凹槽，線條延伸並收窄為尖形錶耳，完美貼合手腕；另一亮點是搭載品牌第一款自動上鍊跳時機芯7122型機芯，展現品牌不斷創新的決心。





▲AP發表Neo Frame Jumping Hour跳時腕錶，設計靈感源1929年的1271錶款原型。（圖／AP提供）

愛馬仕（Hermès）則搶先曝光鈦金屬與鉑金材質兩款Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相腕錶，藉由鏤空面盤展現雙月場景與機械之美，透出品牌自製的H1953鏤空超薄自動上鍊機芯，驅動時與分以及南北半球月相顯示，正反面欣賞都精彩。





▲愛馬仕Slim d'Hermès Squelette Lune 鏤空月相腕錶鉑金款，1,399,000元。（圖／愛馬仕提供）