「有毒伴侶」常出現的3種特徵！錯都怪對方又愛情勒都NG

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在感情裡，真正消耗人的從來不是吵架，而是長期被否定、被控制、被忽視的狀態，很多人身在其中卻不自覺，等到身心俱疲才發現早已被拖進一段不健康的關係，以下整理出「有毒伴侶」最常見的三個特徵，如果你正在經歷其中之一，真的該替自己按下暫停鍵，好好檢視這段感情。

1.習慣情緒勒索，為他的感受負責



有毒伴侶常用「我都是因為你才這樣」、「如果你愛我就應該怎樣」來綁住你，讓你逐漸把對方的情緒當成自己的責任，久而久之，你會開始害怕拒絕、害怕做自己，只求不要惹他不開心，整段關係變成單方面的忍讓與討好。

2.強烈控制慾，干涉生活與人際



從查看手機、限制交友，到對你的穿著、工作、行程指指點點，看似「關心」，其實是掌控，有毒伴侶往往無法接受你有獨立的世界，會一步步縮小你的社交圈，讓你只剩下他，最後變得越來越孤立、越來越沒自信。

3.永遠推卸錯誤，拒絕為關係負責



只要發生衝突，他永遠是受害者，你永遠是問題來源，道歉很少出現，反而常見冷處理、翻舊帳或貶低你，這類型的人缺乏自我反省能力，也不願為關係付出調整，長期下來，讓對方開始懷疑自己、否定自己，甚至覺得「是不是我真的很糟」。