CORTIS珠寶愛牌登台　FOPE貴金屬手環、項鍊有神奇彈力

▲FOPE珠寶

▲CORTIS金主訓來台參加金唱片頒獎典禮時戴FOPE ARIA系列項鍊。

記者陳雅韻／台北報導

珠寶設計跨越性別與年齡界限，自由穿搭成為主流，1929年於義大利維琴察創立的珠寶品牌FOPE即成為焦點，以中性風格以及獨家Flex’it彈性技術的珠寶擄獲時尚男女的心，南韓竄紅的男團Cortis成員金主訓與馬丁都是粉絲。FOPE今年正式進軍台灣，回應市場對於「日常奢華」與靈活佩戴方式的期待。

▲FOPE珠寶

▲FOPE代言人奧莉薇亞庫克佩戴ARIA系列珠寶。（圖／FOPE提供，以下同）

FOPE至今仍堅持於義大利總廠進行自主研發與製造，自1980年代推出標誌性的Novecento編織結構，透過精密金質元件的扣合，在無焊接的情況下達成柔軟且穩定的結構平衡；2007年品牌進一步研發出全球專利Flex’it彈性技術，於18K金結構中嵌入微型黃金彈簧，使珠寶具備自然延展性，佩戴者無需透過傳統扣環，即可輕鬆套戴，不同材質疊搭更加時髦。目前FOPE已推出ARIA、EKA、PANORAMA等8大系列，最入門的戒指約30,000元起，手環約從10萬元起跳。

▲FOPE珠寶

▲FOPE首度導入Flex’it全球專利彈性技術的經典EKA系列手環。

▲FOPE珠寶

▲FOPE結合18K金與白金的Vendome系列手環。

▲FOPE珠寶

▲Prima系列是FOPE最輕盈的系列，採用圓形Novecento黃金編織結構。

同樣來自義大利的珠寶品牌DAMIANI，也強調日常實搭性，由人氣男團Stray Kids成員I.N擔任全球品牌大使，演繹Belle Époque美好年代系列與Belle Époque Reel系列珠寶，款款珠寶都適合混搭，疊戴不同色系寶石款式更出色。
▲▼ FOPE珠寶 。（圖／公關照）

▲DAMIANI全球品牌大使I.N佩戴Belle Époque美好年代系列與Belle Époque Reel系列珠寶。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ FOPE珠寶 。（圖／公關照）

▲I.N疊戴DAMIANI Belle Époque美好年代系列與Belle Époque Reel系列珠寶

►Lisa雪地穿比基尼曬螞蟻腰辣翻　外罩羽絨衣破百萬元

►Rosé疊搭Tiffany珠寶展搖滾魅力　高唱〈Apt.〉嗨翻葛萊美

金主訓, CORTIS, FOPE, DAMIANI

