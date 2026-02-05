fb ig video search mobile ETtoday

朴寶劍帥氣登機飛冬奧　30萬歐米茄登月錶伴遊

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲歐米茄品牌大使朴寶劍啟程前往米蘭冬季奧運。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第25屆冬季奧林匹克運動會「2026米蘭—科爾蒂納冬奧」將自6日至22日，在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩兩座城市登場，肩負官方時計重任的歐米茄（OMEGA）設有歐米茄之家（Omega House），邀請品牌大使們與VIP共襄盛舉，新任品牌大使朴寶劍今（5日）啟程前往米蘭參加品牌活動，他身穿飛行員夾克搭配306,000元的歐米茄超霸專業登月錶，帥氣登機。
▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍佩戴歐米茄超霸專業登月錶，306,000元。

超霸登月錶是歐米茄最具代表性的錶款之一，共參與了6次登月任務，朴寶劍所戴的款式設計靈感源自曾於月球佩戴的第四代超霸腕錶風格，面盤為雙層結構，上層為拋光黑色亮漆面盤，搭配白色亮漆小錶盤形成鮮明對比，其他細節設計與黑色陶瓷錶圈上著名的「數字90上方圓點標誌」，則完全承襲歐米茄登月錶的經典特色，內載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼朴寶劍 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍是CELINE大使，曾與秀智（中）、V一起出席品牌活動。（圖／翻攝bogummy IG）

朴寶劍的暖男形象深受品牌青睞，他除了在去年底正式成為歐米茄品牌大使，他也身兼法國時尚品牌CELINE品牌大使、休閒服飾The North Face代言人，今年初更新增電器品牌Dyson南韓大使頭銜，相當風光。
 

朴寶劍, OMEGA, 歐米茄, Celine

