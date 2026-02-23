包開箱／FENDI Way鬆弛感大包春夏新登場！麂皮撞色內襯超有質感

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

FENDI旗下Peekaboo自2008年誕生以來就成為品牌代表性包款，而2026 春夏大秀全新亮相的 FENDI Way更是集結其標誌性特色，進化成為更加輕巧、柔軟的鬆弛感包袋，悄悄竄升為本季焦點，以下就把設計重點一次整理給你！

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

源於Peekaboo的梯形結構，自帶優雅氣場，卻又因皮革的柔軟度多了一份隨性。提把曲線經過精準調整，使肩背時能自然貼合身體，而包側的五金扣環設計讓吊飾、小皮件都能自由搭配，創造專屬於自己的造型可能。包款提供中、大兩種尺寸，無論是工作、旅行還是日常通勤，都能找到剛剛好的容量與比例。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

關鍵字：

FENDI, Way包, Peekaboo, 撞色, 春夏新款

