新春賀歲片單！《雙囍》、《日租家庭》3部溫馨喜劇電影全家一起看

文／人物誌

新春佳節，既是「一家團圓」的代名詞，同時也是影視市場中最具象徵意義的檔期，透過全家一同看電影，在歡笑、感動與共鳴中，看見創作者們對「家庭」、「親情」與「選擇」的不同詮釋，從奇幻武俠、家庭婚宴，到文化衝突的融合，今年的賀歲片單，相較以往都提供了更豐富而多元的選擇。

《功夫》

改編自九把刀同名小說，並由九把刀親自擔任編導的《功夫》，在這部融合奇幻與武俠元素的電影中，講述高中生淵仔（柯震東飾）與好友阿義（朱軒洋飾），偶遇一名自稱武藝高強的街友黃駿（戴立忍飾），起初對黃駿不以為然的兩人，親眼目睹黃駿展現武藝後，決定拜師學武。女同學乙晶（王淨飾）隨後也加入了習武行列。三人透過功夫實現心中的正義，卻也捲入了黃駿與師弟間的恩怨情仇，並了解關於「功夫」的秘密。

▲《功夫》改編自九把刀同名小說。（圖／《功夫》劇照）

《功夫》作為九把刀15年的心血結晶，構想多年終於等到特效製作的全面升級，讓腦內想像得以化作現實，加入對經典武打電影的致敬，將校園、武俠、奇幻，三個元素作巧妙結合，相信將給觀眾帶來滿滿笑料與痛快淋漓的武打饗宴，在賀歲檔期中將是耳目一新的新選擇。

《雙囍》

臺灣婚宴喜劇《雙囍》，由《孤味》導演許承傑擔任編導，電影聚焦於高庭生（劉冠廷飾）、吳黛玲（余香凝飾）這對新人佳偶，由於高庭生離異的父母不願同場出席，各自堅持為兒子主辦婚禮；舉辦兩場婚禮已是天大難題，怎料婚禮還挑選在同一個吉日，在不願得罪任何一方的情況下，高庭生計畫在同一間飯店內，利用時間差舉辦兩場婚禮，試圖達成婚禮界的「不可能任務」。

▲婚宴喜劇《雙囍》。（圖／《雙囍》劇照）

導演許承傑擅長刻畫家庭關係與世代衝突，在這部充滿錯置、誤會的電影中，不僅交織荒誕的幽默笑料，也透過在歡笑打鬧中，看見家庭與家人之間的意義。值得一提的是，男主角劉冠廷同檔期也在《功夫》中出演頭號反派，喜愛劉冠廷的粉絲想必過年假期不得不跑幾趟影城呢，電影將於2月17日上映。

《日租家庭》

由《怒嗆人生》宮崎光代執導的《日租家庭》，故事以現代東京為背景，講述美籍演員菲利普（布蘭登費雪飾）遭逢事業低谷，走頭無路之下加入一間提供「出租家人」服務的公司；起初對服務內容感到莫名其妙的菲利普，為了生計仍接下各種角色——包括替陌生人扮演父親、未婚夫、記者等，卻因在與客戶的互動中，建立起超脫演技之外的情感，卻也逐漸模糊了表演與真實之間的界線。

▲布蘭登費雪2022年憑藉《我的鯨魚老爸》獲奧斯卡獎最佳男主角肯定。（圖／《日租家庭》劇照）

以出演經典電影《神鬼傳奇》紅遍全球的布蘭登費雪，2022年憑藉《我的鯨魚老爸》獲奧斯卡獎最佳男主角肯定，證明了自己不只是倚賴動作與特效的好萊塢男星，而是用深厚演技底蘊擄獲觀眾的全能演員。西方人面孔在東京演出臨時家人，從文化衝擊到跨越語言的互動，《日租家庭》道出陪伴是超越血緣的情感連結，電影於2月13日上映。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

