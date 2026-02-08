Vermicular輕量琺瑯鑄鐵壺在台上市　當壺當鍋都好用

▲Vermicular在台上市新概念的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣逐漸呈現小家庭、小空間趨勢，生活用品也跟著調整設計，俗稱「小Ｖ鍋」的日本品牌 Vermicular，在台上市新概念的「SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺」，主打 1 至 2 人小家庭市場，以解決傳統鑄鐵鍋過於沈重、難以單手操作的痛點，加上亦壺亦鍋的設計，讓應用更加多元，也減少放置的收納空間，單壺售價7,400元。

Vermicular SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺的設計核心在於「全能」與「輕巧」，將重量降低至 1.59 公斤，讓使用者能輕鬆單手掌握，12.3 公分的加深壺身防油濺設計，搭配獨特的 V 型注口，確保湯汁盛盤時不灑漏。容量為 1.9 公升，約為 1 至 2 人的食量，同時結合了「壺」與「鍋」的優勢，從煮飯、義式湯麵到油炸料理都能一壺搞定，能有效釋放廚房空間 。

採用全密封的上蓋，標榜 0.01mm 的極致氣密工藝，讓鍋蓋與鍋身能緊密貼合，可進行「無水調理」，並結合鑄鐵的高蓄熱性，以及琺瑯塗層釋放的遠紅外線，三重熱傳導技術能讓食材內外均勻受熱，無論是需要高溫鎖汁的煎炒、或是長時間的燉煮濃郁口感，都能在這款輕量化的鑄鐵壺中完成 。目前 Vermicular SOUP POT 琺瑯鑄鐵壺已正式在台上市，售價 7,400 元。

▲LE CREUSET迎春「旋轉木馬」系列，用浮雕工藝讓日常餐桌也有儀式感。（圖／品牌提供）

迎接 2026 馬年農曆新年，除了傳統的中式喜慶風格，餐桌上也能增添一抹法式浪漫。法國鑄鐵鍋品牌 LE CREUSET 以「馬」的能量與歡樂寓意為靈感，推出全新「旋轉木馬系列」，將遊樂園中夢幻的旋轉木馬轉化為精緻的浮雕工藝，不僅應景農曆新年的團圓氛圍，其獨特的法式歐洲風格設計，即便在非節慶期間的日常使用，也能為居家空間呈現優雅與溫暖的氣氛。

LE CREUSET 針對馬年新春，首亮相旋轉木馬系列，其工藝細膩的琺瑯鑄鐵圓鍋，在鍋蓋上運用浮雕元素，刻畫出馬匹旋轉騰躍的生動曲線，並搭配質感的金色蓋頭，夢幻與貴氣兼具，提供經典的「櫻桃紅」與優雅的「棉花白」兩色選擇，在冬日燉煮佛跳牆、濃郁雞湯或是圍爐火鍋上桌時，巧妙增添優雅氛圍。

全系列瓷器餐具以喜氣的經典櫻桃紅為主調，點綴靈動的馬匹圖騰，品項涵蓋不同尺寸的圓盤、飯碗、湯碗與馬克杯等，雖然使用了節慶感強烈的紅色，但透過法式線條與圖騰設計，讓它不僅限於過年使用，平日用來盛裝西式早午餐、下午茶或家常料理，都能透過層疊搭配營造出豐富的視覺層次，讓每一頓飯都充滿幸福的儀式感 。

LE CREUSET 旋轉木馬系列即日起已於全台上市，琺瑯鑄鐵圓鍋 22cm 售價 17,120 元；旋轉木馬系列圓盤售價 980 元起；旋轉木馬系列飯碗售價 1,180 元、湯碗售價 1,380 元；旋轉木馬系列英式馬克杯 350ml 售價 1,500 元 。