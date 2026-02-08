天氣冷穿襪更好睡　2個重點一定要知道

▲冬天睡覺時，有些人會用襪子保暖，但有2點要做到。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

冷天許多人都想窩在暖呼呼的被窩裡，但仍是輾轉反側、難以入睡，不然就是無法熟睡容易醒，若你也有這樣的情況，可透過睡前穿上襪子來試試，有科學分析表示，睡前套上襪子，可以早15分鐘睡著，晚上也不易醒來，但有 2 件事要注意。

▲若有失眠症狀，不妨試試看穿襪子睡覺。

國外期刊研究指出，人類入睡的速度其實跟核心溫度有關，像在泡個熱水澡之後，身體核心溫度會升高 1 至 2 度，走出浴室外後會因為外面冷空氣慢慢降低，在核心溫度降低的過程，人的睡意就會湧現。

若在睡前穿上保暖的襪子，大腦察覺體溫變高，會將血液導至末梢散熱，核心溫度也會降低，就會想睡覺，而在睡覺時體溫下降，襪子也會讓腳部保持暖和，幫助身體睡得更好。

▲襪子長度最好可以蓋過腳踝。

但襪子也可能造成其他後遺症，所以有2個選購重點，不是所有襪子都可以拿來做睡前保暖，首先，便是襪子不可有「鬆緊帶」，有鬆緊帶的襪子會勒住腳踝，導致血液循環變差，此外太貼身的款式也不適合。

▲選擇無鬆緊帶的天然材質，不要隨便拿外出襪來保暖。

第 2 的重點便是材質，要選擇純棉或天然毛料的款式，選擇尼龍、彈性襪無法透氣，達到調節效果，還可能因為「太保暖」導致腳流汗，結果變得更冷。