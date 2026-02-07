新年禮盒不用傷腦筋　實用不失禮「過年送禮指南」搞定所有年齡層

fb ig video search mobile ETtoday

文／人物誌

對許多人來說，過年真正考驗腦力的，從來不是紅包要包多厚，而是一年可能才見一次面的親戚全員到齊，年齡層從銀髮族一路橫跨到學齡前孩童，送禮若只靠超市或超商常見的禮盒，不是撞款、就是被默默堆在櫃子裡積灰塵。

別擔心，小編幫你想好一份從實用度、好感度到送禮不失禮的清單，依照不同的年齡與生活情境，整理出一份「送得輕鬆、收得開心」的年節送禮指南。

【暖心傳遞】給爸媽一床溫暖的安心感：青鳥家居「奶蓋被」

對長輩來說，最奢侈的不是補品，而是一夜不被冷醒的好眠。比起一年只拆一次的禮盒，一床好蓋、親膚、好整理的棉被，反而能在每天睡前提醒他們：「有人在關心你。」

▲奶蓋被適合臺灣冬天使用。（圖／青鳥家居官網）

有著「寢具界甜點店」之稱的青鳥家居，人氣款「奶蓋被」主打輕量卻保暖的填充設計，觸感柔軟、不厚重，適合臺灣冬天使用。材質透氣、可水洗、日常整理不麻煩，對不想花太多心力保養寢具的爸媽來說，絕對加分。

送禮對象：怕冷但不愛厚重棉被的長輩

【暖心傳遞】團圓當然不能漏掉毛孩家人：貪貪

返鄉拜年，懂禮數的人會準備年節禮盒給親友，但聰明的人，會把親友家的毛小孩一併照顧到。帶一份寵物好禮，絕對能讓家有毛孩的親戚們喜出望外。

▲新年毛小孩一併照顧到。（圖／貪貪 Munchee 官網）

臺灣首創以生態護育為理念的貓食品牌「貪貪 Munchee」，推出的產品，是由動物營養科學專家、營養師與獸醫顧問攜手研發而成，以仿野食比例、獨家蠶蛹技術抗菌胜肽，設計出兼顧營養與保健的貓食罐頭。年節假期，貪貪特別推出應景、喜氣洋洋的年節禮盒，無論是配色或包裝，都相當地可愛大方。過年期間，幫喵星人和汪星人準備年禮，讓毛孩也體驗一下過年歡慶的氣氛喲！

送禮對象：有養貓狗的親戚朋友、把寵物當家人的毛孩爸媽

【養生健康】新的一年，從照顧自己開始：Mehold 女性內在保養

愛美是人的天性，想讓平日辛苦的媽媽、嬸嬸、阿姨們開心過年，就送她們外抹保養品或內在保健品。儘管收到禮物的當下，會客套地說一聲：「幹嘛花錢買這些啦。」但開始使用後、慢慢感受到身體狀態的改變，心情也會跟著變好喔。

▲Mehold魅力姬軟膠囊。（圖／Mehold 魅后官網）

女性內在保養品牌Mehold魅后，針對不同年齡層的女性日常需求設計，專攻長期調理、日常補充的路線，而非快速見效類型。例如採非基改大豆異黃酮、鮭魚胎盤精華、沙棘果油與琉璃苣油製成的熱銷產品Mehold魅力姬軟膠囊，能夠調節體內、修復肌膚、找回臉上的好氣色，就是一款溫柔、不張揚，卻很實際的年節禮物。

送禮對象：媽媽、阿姨、注重日常保養的女性親友

【養生健康】圍爐桌上的溫度來源：愛雅辣呦素食麻辣鍋

除夕圍爐，免不了要來一道熱呼呼的火鍋，全家共食，感情不會散。但如果家中有素食親戚，要能同時照顧葷素者的脾胃，大概會感到傷神吧。

▲18香辣鍋為素食鍋底。（圖／愛雅辣呦官網）

「愛雅辣呦」的18香辣鍋為素食鍋底，低卡熱量、秘製配方、暖胃不上火，香氣十足又不嗆辣，翻轉大眾對素食鍋底的想像。而不愛吃辣的朋友也不用擔心，愛雅辣呦也有推出沙茶口味的汕頭鮮味鍋，鮮味不燥、回甘清香、湯底醇厚，能讓同桌的長輩小孩都能吃得開心，很適合過年全家圍坐共享，在寒冬裡煮沸團圓的氣氛！

送禮對象：有素食者的家庭、喜歡在家圍爐的親友

【養生健康】年後收心的貼心提醒：日日好食

年節期間大吃大喝幾乎是全民運動，等到假期結束，一站上體重計，發現努力控制多時的體重成果瞬間消失而感到傷神。與其在過年期間反覆提醒親友「要節制」，不如送上一份年後能派得上用場的飲食新選擇！

▲好控麵。（圖／日日好食）

最近正在減重的小編，常把日日好食的「好控麵」當作最佳夥伴，好控麵以全麥麵粉為主要原料，高蛋白、高纖維、低精緻澱粉、低鈉，麵條吃起來Q彈、口感扎實、飽足度高，很適合在假期過後，利用好控麵調回日常的飲食節奏。對於年後想快速回歸規律生活、恢復體重的親友來說，這會是一份很實用的禮物。

送禮對象：飲控族、健身族、年後想調整作息的朋友

【不敗甜點】年節聚會的門面擔當：凱莉小 LADY KELLY

過年去親戚家拜年，送禮和收禮的親戚，大概都有點厭倦收到傳統禮盒吧？那麼，挑選蛋糕造型與口味都在線的「凱莉小姐 LADY KELLY」，會是一個很不錯的選擇喔。

▲LADY KELLY甜點百貨有設櫃。（圖／LADY KELLY 官網）

對熱愛甜點的朋友來說，應該對有在統一時代台北店、遠東SOGO復興館、臺北車站微風店等百貨設櫃的LADY KELLY 並不陌生吧！他們家的蛋糕造型總能讓人眼睛一亮，一擺上桌就相當有存在感，無論是家族聚會的餐後甜點，或是拜訪親友時的伴手禮，都能讓人感受到你的用心。

年節吃蛋糕會不會負擔太重？別擔心，LADY KELLY的蛋糕主打少糖配方比例，符合現代健康飲食的趨勢，讓親友們大口享用綿密香甜的蛋糕，又不用有太多的罪惡感啦！

送禮對象：家族聚會、重視儀式感的親友

【不敗甜點】圍爐後的解膩小物：旺萊山

臺灣是水果王國，而鳳梨更是許多大人小孩都熟悉又喜愛的味道。來自民雄的旺萊山，以鳳梨為核心，發展出多樣化的產品，從鳳梨酥、鳳梨醋、果凍到小點心，口味多樣，甜而不膩。

▲旺萊山過年禮盒。（圖／旺萊山官網）

吃完山珍海味的年節菜餚後，不妨泡一壺茶，全家聚在一起喝茶聊天，此時，旺萊山清爽又不會過分甜膩的鳳梨酥或果凍，便是很適合當作配茶時的小點心，解膩又爽口。過年期間來挑選一份旺萊山的過年禮盒，讓每個收禮的親友，馬到成功，旺旺萊！

送禮對象：喜歡臺灣風味點心的大小朋友們

【經典選擇】米其林級的酥脆小點

春節通常是跨世代老少聚會的場合，送禮最怕「挑人吃」，堅果類太硬長輩牙口不便、精緻糕點又怕對身體負擔太重。小編特別推薦送禮經典選擇「蛋捲」給大家——榮獲《114 年臺南好禮》肯定的臺南蛋品「拾步町」一口蛋捲！

▲拾步町一口蛋捲。（圖／臺南蛋品官網）

臺南蛋品堅持選用自家生產、星級餐廳指定的殺菌液蛋，搭配100%紐西蘭奶粉，每一口都能嘗到濃郁飽滿的職人蛋香；獨家「一口大小」設計，讓您在親友歡聚的時刻，告別尷尬掉屑的手忙腳亂，優雅享受酥脆香甜的美味口感。年節綜合禮盒一次集結「經典原味」、「香濃芝麻」與「茶韻金萱」三種口味，滿足全家大小的味蕾。

送禮對象：小孩與長輩同樂的大家庭

過年送禮真正重要的，從來不是昂貴的價格，而是那份「我有為你想過」的心意。當禮物能被實際使用、能融入對方的日常，送禮這件事就不再只是形式，而是一分溫柔的關心。選對合適的品項，不只讓送的人少一點焦慮，也讓收禮的人多一點被理解的溫暖。讓過年回到最單純的狀態——好好相聚、安心過節，這才是送禮真正的意義。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

