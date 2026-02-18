回娘家伴手禮就送它！頂級抗老＋最新科研當然超體面

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

回娘家一定少不了伴手禮，想要送得大方體面，以下幾款單品絕對是首選，不僅有頂奢抗老乳霜或是精華，同時也有最新科研配方，當然要擁有。

＃RéVive 抗引力緊緻精華，30ml、售價19800元

衰老從來不是只有皺紋出現而已，伴隨鬆垮、暗沉等問題，導致整體狀態不夠年輕，「胜肽專家」RéVive以此為概念，針對肌膚老化常出現的問題，提供黃金三角的修護方案，在煥新部分以「植物A醇之王」太子參精萃結合獨創複合新生胜肽，打造飽滿光澤膚況，三胜肽結合獨創複合緊緻胜肽加強緊緻度，金鈕釦精萃加強撫紋能量，全方位重塑年輕美肌。

＃資生堂 極上御藏傳奇精萃，30ml、售價16000元

來自日本聖山高野山上的古老神奇植株「延命草」擁有極高的抗老能量，資生堂特別選自「天赦日」手工摘採，萃取出極其珍貴的肌膚延命賦活因子，並且結合產量全球僅百萬分之一的綠色蠶絲「綠鑽絲」，賦予肌膚細緻光采與彈力，逆轉老化肌齡，由裡到外散發極致高雅潤透。

＃DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑修護霜，50ml、售價14500元

法式芳療DARPHIN旗下頂級深海翡翠蘊活緊塑系列在2026年全方位升級，延續創辦人Pierre Darphin對珍稀植萃成分的專精，攜手麻省理工學院藥物傳輸動力學首席研究學者Dr. Ana Jaklenec打造「超導傳輸科技」，讓頂級高活性的成分，可以更好的傳輸進肌膚打擊老化問題，透過全球7大專利認證的CDP超塑修護酶、深海翡翠再生因子、三重結構復位胜肽，不只是修護肌膚損傷，同時強化肌膚結構，從裡到外細緻澎潤。