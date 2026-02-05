廚房油污、浴室水垢都不怕！居家大掃除事半功倍3個小技巧

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

農曆新年將至，不少家庭開始規劃年前大掃除，但一想到全屋清理就讓人壓力倍增，其實只要掌握正確順序與方法，不但能事半功倍，也能讓居家環境煥然一新、心情跟著清爽，以下整理幾個實用的居家掃除建議，讓你輕鬆迎接新年好氣象。

1.先斷捨離再清潔，避免白忙一場



過年前掃除最常見的問題就是「東西太多」，建議在正式清潔前，先花時間檢視不再使用的衣物、過期用品與堆積雜物，該丟就丟、該捐就捐，減少物品數量後再打掃，不僅速度更快，收納也會更有感。

2.採取「由上而下」順序，效率最高



掃除時記得從天花板、燈具、窗簾開始，再往牆面、櫃子、桌面，最後才是地板，這樣能避免灰塵反覆掉落，減少重複清潔的時間，也能讓整體流程更順。

3.分天進行、不求一次完成

與其一天累到筋疲力盡，不如將掃除工作分配在不同天進行，例如：今天整理衣櫃、明天清廚房，降低心理負擔，也比較不容易半途而廢，穩定完成，比一次做到完美更重要。

【推薦單品】

＃Fer à cheval法拉夏 薰衣草黑皂液，500ml、售價550元

隨著居家安全意識的提高，很多人開始追求較為自然的清潔用品，尤其是家裡有兒童、寵物更是要特別小心，傳承古典馬賽皂製法的法拉夏推出新款的薰衣草黑皂液，使用90%以上橄欖油為基底，可以用於廚房油污、浴室水垢等地方，連客廳傢俱、窗戶或是地板磁磚都可以使用，是一款極其實用的多功能清潔單品。

＃Goodies&co. every_day 地板清潔劑，500ml、售價499元

地板整潔可以說是居家大掃除非常重要的關鍵，面積大，只要能打掃得清潔溜溜，立刻就會給人清爽感，由質感選務平台citiesocial研發的Goodies&co.主打應用台灣在地的雲林古坑阿拉比卡咖啡渣製作，透過其富含的綠原酸可以達到去污的清潔效果，讓居家乾淨整潔之餘還能守護地球。

＃碧歐馨 廚房重污強效清潔劑，1L、售價420元

廚房油污可以說是主婦們的噩夢，厚重的油垢即使用大量的清潔產品，有時候仍然難以洗淨，來自法國的碧歐馨推出廚房重污強效清潔劑，99%ECOCERT天然有機認證針對油污區域提供天然去除對策，不僅受到法國廚房愛用，噴頭設計還能精準清潔很方便。