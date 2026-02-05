fb ig video search mobile ETtoday

ENHYPEN空降信義「七缺一」吸破千粉絲朝聖！變身Prada男神跑趴

記者鮑璿安／台北報導

Prada為迎接微風南山專門店開幕，今5日特別邀請品牌大使ENHYPEN從首爾出發來台共襄盛舉，成員們魅力破表，早有死忠粉絲從前一天下午就來到現場卡位守候，吸引超過700名粉絲包圍。ENHYPEN成員們也十分寵粉，不斷比出愛心並暖心表示：「謝謝今天大家來，我知道很多朋友等我們很久，接下來有很多活動也請多多期待了。」

▲韓團ENHYPEN出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團ENHYPEN出席Prada開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團ENHYPEN出席Prada 微風南山開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

ENHYPEN此次的造型以品牌2026春夏系列為主軸，搭配全新Speedrock鞋履，Jungwon以卡其色西裝外套搭配粉色褲裝，他直言粉色褲子是整套服裝的亮點，自己非常喜歡；Heeseung則透露自己平常鮮少嘗試這樣的穿搭，認為十分新穎。被問到對Prada的印象？他們則不約而同認為，很開心與品牌合作，品質與設計感都非常好，而今天的造型也很能代表品牌的前衛風格理念。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲ Prada 2026春夏系列。（圖／品牌提供）

這次微風南山專門店佔地超過 600 平方米，是 Prada 在台少見的大型據點，完整呈現男女裝、皮件、鞋履與配飾等全系列商品，同時展出 2026 春夏最新設計與精品級的 Prada Eternal Gold 高級珠寶系列。店鋪外觀以超過 600 平方米的 Prada 三角形圖騰交織而成，黑白大理石格紋地板向米蘭艾曼紐二世迴廊創始店致敬，營造出摩登且具有辨識度的品牌建築語彙，彷彿遠遠望去就能感受到 Prada 的力量與精準美學。新店內更設置全台首座「Prada Eternal Gold 高級珠寶展示區」，以高規格的展示方式與私密環境。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲微風南山專門店展出 2026 春夏最新設計與精品級的 Prada Eternal Gold 高級珠寶系列。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

