CORTIS珠寶搭配有心機　趙雨凡狂愛LV

▲CORTIS成員趙雨凡戴LV Idylle Blossom白K金配鑽石小型環狀耳環。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年出道旋即爆紅的南韓男團CORTIS，除了歌曲與舞蹈表演吸睛，他們還引領的「末Z世代」時尚，以融合頹廢搖滾、暗黑美學、美式復古的鬆弛感穿搭掀起「CORTIS風」，具畫龍點睛之效的珠寶也不可少，他們所選的款式不是鑲滿頂級寶石的奢華版本，而是以造型突出、存在感強烈的貴金屬款式為主，台籍成員趙雨凡即為LV（Louis Vuitton，路易威登）擁護者，標誌性耳環、戒指都是他的心頭好。





▲趙雨凡戴LV Les Gastons Vuitton高級珠寶系列黃K金及藍色鈦金屬細版戒指，以及黃K金及藍色鈦金屬拼圖旋轉戒指。

CORTIS成員選擇珠寶掌握呼應服裝色調的原則，趙雨凡已多次佩戴LV珠寶亮相，包括LV Idylle Blossom白K金配鑽石小型環狀耳環、Les Gastons Vuitton黃K金及藍色鈦金屬打造的拼圖旋轉戒指等，與他的丹寧造型完美相襯；馬丁則以綠色T恤搭配LV Color Blossom高級珠寶系列玫瑰K金配孔雀石耳環，亮眼活潑。





▲LV Les Gastons Vuitton拼圖旋轉戒指配黃K金及藍色鈦金屬，157,000元。





▲馬丁Martin戴著LV Color Blossom高級珠寶系列玫瑰K金配孔雀石耳環。





▲LV Color Blossom玫瑰金鑲孔雀石耳環，單邊66,500元。

以貴金屬編織結構與專利Flex’it彈性技術著稱的義大利珠寶品牌FOPE，是CORTIS成員們另一愛牌，金主訓與馬丁多次在公開活動戴上標誌性作品，兩人眼光一致都戴過Y字設計的ARIA系列長項鍊，項鍊隨著身體律動而擺動，著實吸睛。





▲馬丁曾佩戴全套義大利品牌FOPE珠寶。（圖／翻攝cortis IG）





▲馬丁所戴的FOPE Essentials系列耳釘。





▲馬丁搭配FOPE VENDÔME系列戒指。