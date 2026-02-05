麗晶精品年成長5%創新高　「老錢發威」今年成長率上看雙位數

▲麗晶精品高達30%是獨家品牌，做出差異化。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

精品賣場麗晶精品去年面臨消費緊縮、出國潮購物的市況，全年業績仍成長 5% 創新高，顯示「老錢（Old Money）」客層仍不受影響，今年台美關稅底定，高端客層可望消費更無壓力，麗晶精品表示，2026 年 1 月精品包括珠寶、時尚類別全都雙位數成長，今年進行改裝升級、引進全台獨家童裝品牌服務「高端第三代」，有望成長率可突破雙位數。

▲勞力士去年進駐麗晶精品，業績超乎預期。

去年消費氣氛低迷，加上出國潮未歇，影響民眾消費分配支出，許多百貨都坦言「不好做」，周年慶拚全力也只能做到微幅成長或持平，主打全店精品的麗晶精品，結合飯店精緻服務與獨家品牌，手握老錢客層在 2025 年市況下成長 5%，營業額再創新高，還出現史上最大單筆破 2 億元的超級大單，可見高端客層不受「氛圍」影響。

▲IMPROMPTU改裝升級預計3月重新開幕。

麗晶精品表示，今年台美關稅底定，加上股市表現好，消費氛圍會比 2025 年更好，今年將擴大館內一線精品櫃位，另 VIP 室、米其林 IMPROMPTU 改裝升級將從第二季陸續到位，並預計引進精品珠寶品牌獨家店型，預計今年業績可上看雙位數成長。

▲麗晶獨家BVLGARI_Bvlgari Tubogas玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊，價格店洽。

今年麗晶精品品牌仍維持 55 個，其中有 30% 品牌是全台獨家，另有超過 10 個品牌都是全台店王，此外為配合顧客「人生成長」的需求，第三季在地下二樓也將引進全台獨家的精品童裝，將銷售服務延伸到「高端客群的第三代」，配合日後佈局，對於精品近年下滑的業績表現，麗晶精品也表示主要看賣場主力客層，1 月份的精品業績表現都成長，對今年很有信心。

▲麗晶精品Chaumet_2026 新春限定款、全球限量Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，售價91,500元；農曆新年限定TUMI 馬年膠囊系列Alpha Bravo，價格店洽 。

麗晶精品現正推出「駿躍迎春・新年購物節」優惠檔期，2／22 前當日消費滿 2 萬元，可獲贈限量鳳梨澄沙奶黃禮盒；滿 5 萬元贈送 Stefano Ricci 簡約提袋；滿 15 萬元贈送 True Religon 彌勒佛水鑽棒球帽；滿 30 萬元贈送寶格麗醉美蘭香女性淡香精 50ml；滿 50 萬元贈送 Giorgio Armani 領帶。當日消費滿 100 萬元則加碼贈送 Tod’s MINI KATE 手環。

▲遠東Garden City（SOGO大巨蛋）量體最大的B區即將在今年上半年開幕，據悉單層面積就超過1千坪。（圖／記者周宸亘攝）

台北市中心最大的購物商場「遠東 Garden City」、SOGO 大巨蛋預計在今年第一季左右全期開幕，董座黃晴雯表示，大巨蛋綜合娛樂、商品跟餐飲，將會是「停留經濟的極致」，首年目標為78億元，全年業績目標為 100 億元，屆時東區商圈將成為一個購物廊帶，相信對帶動整個商圈回血會有幫助。

▲SOGO百貨董事長黃晴雯（中），率總經理吳素吟（左三）一級主管現身記者會。（圖／記者蔡惠如攝）

目前SOGO大巨蛋的A、Ｃ、Ｄ區，也就是周邊主題餐廳、影城棟與地下街已經到位，最大量體的 B 區，也預計在今年第一季左右登場，黃晴雯表示目前仍依照時程努力推進，大巨蛋是台北市中心僅有的大面積商場，結合演唱會、運動、聚餐等生活目的，將以體驗式與不同生活場景的概念打造，包括親子、運動與美妝規模都是全台最大，「現在一站式購足已經不夠了，是要『一站式滿足』才可以。」

▲遠東Garden City（SOGO大巨蛋）潮美食公園GOURMET PARK。（圖／記者周宸亘攝）

黃晴雯表示，去年百貨零售業相當辛苦，是挑戰的一年，而今年一開始台美關稅也穩定下來，加上AI 產業發展欣欣向榮，台灣經濟的表現也不錯，相信消費信心會持續回來，SOGO 今年將有大巨蛋投入市場，加上台中新光三越的回歸，對於今年的消費與業績是正面且樂觀的。

原有的忠孝館與復興館則持續鞏固既有客層，SOGO 今年春節推出福袋回饋，加上新春優惠檔期開跑，預估業績可達 40 億元，復興館兩大精品門神改裝也將完畢，包括香奈兒將在 3 月下旬、愛馬仕則在 5 月下旬陸續開幕，均是 3 層樓的旗艦大店，屆時也會挹注更多業績，加上大巨蛋到齊，預計今年 SOGO 全台營業額可上看 573 億元，2027 年可望突破 600 億元。