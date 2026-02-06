Versace新任設計師是他！Alaïa爆款幕後推手跳槽了　7月開始新篇章

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／外電報導

Versace迎來全新掌舵者！品牌宣佈設計師Pieter Mulier 將於 2026 年 7 月 1 日起出任 Versace 全新創意總監，此消息甫出，即成為全球時尚圈矚目焦點，象徵著品牌在創意方向上的重大轉折，也透露出集團重塑品牌能量的決心。

Pieter Mulier 的到來之所以備受期待，是因為他堪稱近二十年來最具關鍵性的幕後設計力量之一，以極強的建築感與優雅線條聞名的 Mulier，在職涯早期便與 Raf Simons 展開長期合作，從 Simons 個人品牌到 Jil Sander、Dior，再到 Calvin Klein，他都是後台最核心的創意靈魂之一。業界普遍認為，多年來許多影響時尚輪廓的美學語言，能夠成立並成為潮流原點，Mulier 的功勞絕對不容忽視。

2021 年起，他接任 Alaïa 的創意總監，以細膩雕塑感、對身體的精準理解與極高工藝標準，成功重振品牌聲量，他所打造的 Alaïa 不僅深受時尚編輯與名人追捧，也讓這個傳奇品牌重新受到世代年輕消費者關注。

Prada 集團執行董事Lorenzo Bertelli 在宣布此項任命時表示：「在評估 Versace 收購案時，我們心中第一個想到的，就是 Pieter Mulier。他是最適合帶領品牌的人選。我們相信，他能真正解鎖 Versace 的全部潛力，並以獨特視野與品牌強烈的歷史語彙展開深度對話。我們對這段全新的旅程感到無比期待。」

Versace, PieterMulier, 創意總監, 時尚轉折, Prada集團

