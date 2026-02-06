fb ig video search mobile ETtoday

婁峻碩笑稱「有穿衣服比較自在」！與程予希示範SANDRO法式穿搭

記者鮑璿安 ／台北報導

藝人婁峻碩與程予希同台為 SANDRO 站台，這回兩人以截然不同的風格詮釋品牌 2026 春夏系列，而婁峻碩最近準備升格當新手爸爸，他坦言心情很忐忑但「船到橋頭自然直」，開玩笑說以後的情人節也不會因此消失，「生完可以給爸媽帶一下，希望老婆當舒服快樂的孕婦」。

▲sandro 。（圖／品牌提供）

▲sandro 。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩穿上一身奶油色與拿鐵色調的 SANDRO 男裝，程予希則選擇更具女人味的圖騰洋裝 。（圖／品牌提供）

婁峻碩穿上一身奶油色與拿鐵色調的 SANDRO 男裝，在柔軟針織與極簡外套之間切換，大方展現對品牌風格的喜愛：「平常就喜歡拿鐵色、乾淨俐落的穿搭。」也笑稱比起之前拍大尺度的內衣廣告，還是比較喜歡有穿衣服的拍照。程予希則選擇更具女人味的圖騰洋裝，以貼合曲線的剪裁展現溫柔與個性兼具的氣場，再外搭皮革短外套增加摩登力量。她肩上所背的全新 Mymi 包款，以柔軟皮革、細緻紋理與小巧結構組成，是本季的重要亮點之一，也完整呼應她當天的優雅閒適。

▲sandro 。（圖／品牌提供）

▲sandro 。（圖／品牌提供）

▲sandro 。（圖／品牌提供）

▲sandro 。（圖／品牌提供）

本季 SANDRO 2026 春夏系列女裝以「Summer Vibration」為主題，延伸出柔美、性感與自由精神的多重表現，以蕾絲、緞面、雪紡與英式鏤空刺繡等細膩材質交織出層次，而 70 年代風格的雛菊圖騰則化作浪漫筆觸，搭配寬版褲、荷葉收腰外套或透視面料，展現品牌標誌性的法式隨性。

▲▼ 丹寧 。（圖／品牌提供）

▲▼ 丹寧 。（圖／品牌提供）

▲▼ 丹寧 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 推出亞洲區全新內衣宣傳活動，邀請鄺玲玲演繹2026春季系列 。（圖／品牌提供）

Calvin Klein 推出亞洲區全新內衣宣傳活動，邀請鄺玲玲演繹2026春季系列，聚焦品牌經典的感官極簡主義。主打造型以 CK Graphic 無鋼圈內衣與低腰內褲搭配90年代風格丹寧恤衫與寬鬆丹寧褲，展現率性且自信的身形線條。另一組造型則以 Cherry Blossom 三角內衣與比基尼內褲為核心，結合花卉圖案與針刺丹寧，營造柔和卻不失張力的對比感，整體拍攝透過剪裁比例與材質混搭，突顯女性剛柔並濟的時尚態度。

