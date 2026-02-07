fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／把逛書店變成星際穿越　淮安鍾書閣顛覆實體體驗

▲大陸淮安鐘書閣。（圖／翻攝唯想國際設計室官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個實體書店不斷尋求轉型的時代，大陸連鎖書店鍾書閣在淮安的門市，再次刷新了大眾對閱讀空間的想像。由建築設計事務所 X+Living 唯想國際創辦人李想操刀，近期榮獲 2025 年美國 A' Design Award 室內空間設計類鉑金獎。它是一間書店，也像是一座充滿未來感的「宇宙傳送門」。

走進淮安鍾書閣，第一眼帶來的視覺衝擊並非溫馨的書香氣息，而是一種巨大的、宛如科幻電影場景。設計師的核心概念大膽且前衛，內部空間被巨大的立體結構佔據，這些結構由層層疊疊的同心圓與幾何線條組成，宛如精密的星體儀器或星際轉輪，從天花板貫穿至地面。

這些「星際元素」實際上是經過精密計算的書架與展示台，它們在視覺上打破了傳統樓層的界線，創造出一種重力失序的錯覺，彷彿讀者正漂浮在深邃的太空中閱讀。最大的挑戰在於結構與功能的平衡，巨大裝置若處理不當，容易讓空間顯得擁擠壓抑。設計團隊透過鏡面天花板的反射延伸，以及光影佈局，轉化為無限延伸的視覺焦點，反而消除空間的邊界感。  

透過環狀結構作為動線引導，讓讀者在探索書架的過程中，像是在星系間穿梭。書籍不再只是靜態陳列，而是鑲嵌在這些流動線條中的一部分，等待被發掘。這樣的門市設計它重新定義實體零售的體驗價值，將提供安靜角落的傳統書店，變成一個激發好奇心的劇場。讀者進入店內的瞬間，彷彿現實世界的喧囂被隔絕，取而代之的是對未知空間的探索慾。

極具張力的視覺設計，也讓整個空間具有社群傳播力，民眾會不自覺想打卡，吸引消費者在這樣超現實的環境中停留，購書行為就從單純的消費，變成為文化朝聖。

關鍵字：

淮安鍾書閣, 唯想國際, 李想, 室內設計, 實體書店, 宇宙傳送門, 沉浸式體驗, 零售空間, A’ Design Award, 未來感, 時空裂縫, 視覺衝擊, 體驗行銷, 空間美學

